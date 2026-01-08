Την ώρα που φαίνεται πως κλείδωσε το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, στη Βουλή οι αρχηγοί των κομμάτων άσκησαν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, για τους χειρισμούς της γύρω από τις κινητοποιήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επιτέθηκε με σφοδρότητα και στο κεντρικό ερώτημα της ΝΔ, «είστε με τους κλειστούς ή τους ανοιχτούς δρόμους», ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε εμφατικά: «Σας λέμε, είμαστε με τους ανοιχτούς δρόμους και τη ζωντανή ύπαιθρο, τους νέους που παράγουν», ενώ παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει πραγματικό διάλογο με τους αγρότες.

Σε αυστηρό τόνο, ο κ. Ανδρουλάκης είπε «πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν, όταν κάνατε ριφιφί στις επιδοτήσεις, όπως ακούσαμε όλοι από τις νόμιμες επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Θέτοντας στην κυβέρνηση το δίλημμα «θέλετε λύση ή σύγκρουση;», ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε την πρόταση του ΠαΣοΚ για κιλοβατώρα στα επτά λεπτά, χωρίς αστερίσκους, με μείωση του παγίου και ρύθμιση των οφειλών στις 120 δόσεις. «Γιατί δεν τα προτείνετε, για να μην έχουμε μπλόκα και ταλαιπωρία», όπως κατέληξε.

Σκληρή κριτική άσκησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, τόνισε ότι «η επιβίωση του αγρότη προϋποθέτει εφ’ όλης της ύλης σύγκρουση με τον δρόμο που ακολουθείτε εσείς και η ΕΕ. Στο δικό σας χέρι είναι να ικανοποιήσετε, εδώ και τώρα, τα δίκαια αιτήματά τους και αφήστε τις επιτροπές του αντιπερισπασμού».

Στη συνέχεια, έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά και στο χάος με το FIR, «πάει πολύ να μιλάτε εσείς για απρόσκοπτη διεξαγωγή μετακινήσεων, μετά το μπλακ αουτ στο FIR Αθηνών… τι λέει το πόρισμα; Πώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα χωρίς εντοπισμό της αιτίας;».

Και ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά, είπε πως «οι αγρότες παραμένουν στους δρόμους, η κυβέρνηση αναγνώρισε χθες ψίχουλα και σήμερα απειλεί με συλλήψεις και αυτόφωρα και στο μεταξύ ο αγροτικός κόσμος αφανίζεται». Και κατέληξε, τονίζοντας: «Μην τολμήσει η κυβέρνηση να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Θα μας βρείτε απέναντι, όπως και την ελληνική κοινωνία».