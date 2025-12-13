Μήνυμα προς τους αγρότες, έστειλε εκ μέρους της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης μετά το «όχι» των αγροτών στο κάλεσμα για διάλογο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό δήλωσε ότι «από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο. Και όχι στους κλειστούς δρόμους». «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. Η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

Όπως είπε, «ζητάνε περισσότερα ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε και να υποβάλλουν αιτήματα όμως όταν προβάλλεις τα αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός». Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στην έκκληση για τον διάλογο τονίζοντας, ότι δεν πρέπει να είναι κλειστοί οι δρόμοι. «Διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας, ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε για χημειοθεραπεία, σε όσους θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε και στον προϋπολογισμό.

Απάντηση έδωσαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας τη στάση της κυβέρνησης ότι είναι προσχηματικός ο διάλογος που προτείνεται. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε υποκριτικό κάλεσμα στους αγρότες», είπε ο Γιώργος Γαβρήλος. Όπως υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση «γνωρίζει μήνες τώρα τα αιτήματα, έφτασε στο απροχώρητο η κατάσταση» για να υπογραμμίσει ότι είναι «προκλητική η στάση της κυβέρνησης, μην τολμήσει να πάρει πρωτοβουλίες να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, είπε πως «το ποιος ταλαιπωρεί τον κόσμο είναι φανερό, έχει καταγραφεί σε βίντεο. Οι αστυνομικές δυνάμεις που μπλοκάρουν ασθενοφόρα. Μη λέτε παραμύθια της Χαλιμάς. Ο διάλογος, που λέει η κυβέρνηση, είναι προσχηματικός. Όταν θες διάλογο δεν στέλνεις ούτε ΜΑΤ ούτε εισαγγελέα».

Προσχηματική η πρόσκληση του πρωθυπουργού, είπε ο Κωνσταντίνος Χήτα. «Τους χρωστάτε και τους χτυπάτε», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. «Δεν ξέρετε τα αιτήματα των αγροτών;», διερωτήθηκε σκωπτικά.

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ είπε ότι «μα καλά, δεν γνωρίζετε τα αιτήματα των αγροτών» για να συνεχίσει τονίζοντας πως, «δεν κατέβηκαν για ρεβεγιόν οι αγρότες» και να καταλήξει σημειώνοντας πως «θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα εξακολουθείτε να διαφημίζετε τις παραλείψεις σας;».