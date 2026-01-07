Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο εδώλιό του βρέθηκε σήμερα ο 46χρονος πρώην αστυνομικός – υπηρετούσε στη Βουλή – προσωρινά κρατούμενος για βαριά κακουργήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και ακραία ενδοοικογενειακή βία.

Απούσα η σύζυγος και συγκατηγορουμένη

Κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεσης, αλλά όχι παρούσα στο εδώλιο του κατηγορουμένου, η 35χρονη σύζυγός του, επίσης πρώην αστυνομικός, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της καθώς αντιμετωπίζει επίσης κακουργηματικές κατηγορίες, σχετιζόμενες με κακοποίηση ανηλίκων και ενδοοικογενειακή βία.

Βαρύ κατηγορητήριο

Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει κακουργηματικές πράξεις που φέρονται να έχουν τελέσει από κοινού οι εν διαστάσει σύζυγοι και συγκεκριμένα τα κακουργήματα βιασμός ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ειδικότερα, το κατηγορητήριο του 46χρονου, που μετά την απολογία του τον Δεκέμβριο του 2024 οδηγήθηκε στην φυλακή, περιλαμβάνει συνολικά 12 κατηγορίες που αφορούν βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Σκληρή βία στα ανήλικα παιδιά τους

Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ανήλικων θυμάτων, οι οποίες φαίνεται να περιγράφουν περιστατικά σκληρής βίας που είπαν στις αρχές ότι έχουν υποστεί από τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Ο 46χρονος από την αρχή αρνείται τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι όσα υποστήριξαν τα παιδιά σε βάρος του ήταν προϊόν χειραγώγησης από την μητέρα για την οποία αναφέρει ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Η 35χρονη πρώην αστυνομικός που μετά την απολογία της είχε αφεθεί ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αντιμετωπίζει κακουργήματα που φέρεται πως τέλεσε από κοινού με τον σύζυγό της, όπως βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η κατηγορουμένη μητέρα, η οποία έχει δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας σε βάρος του άντρα της, φέρεται να έχει περιγράψει την συμμετοχή της σε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι συμμετείχε σε αυτήν υπό καθεστώς φόβου εξαιτίας απειλών και σκληρής κακοποίησης της από τον συγκατηγορούμενο της.

Στις 3 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης

Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου θα ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου 2026. Στη σημερινή σύντομη δικάσιμο κληρώθηκαν οι τέσσερις ένορκοι που συγκροτούν το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους τρεις δικαστές ενώ ορίστηκε και πραγματογνώμονας προκειμένου να εξετάσει την κατηγορούμενη πρώην αστυνομικό και μητέρα των κακοποιημένων τέκνων η οποία έχει διπλή ιδιότητα, αυτήν την κατηγορουμένης αλλά και της μάρτυρος κατηγορίας καθώς κατηγορείται για την κακοποίηση των παιδιών της και στην ίδια δίκη καταθέτει ως μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του συζύγου της για τις ίδιες πράξεις.