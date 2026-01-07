Δύο μεγάλα πακέτα μετοχών της Alpha Bank πέρασαν λίγο πριν τις 12:00 σήμερα, 7 Ιανουαρίου 2025, στην αγορά στην τιμή των 3,39 ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό τζίρο κατά 345 εκατ. ευρώ.

Τα πακέτα αυτά αντιστοιχούν στο 4,40% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και πραγματοποιήθηκαν με discount 10,3%. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα πακέτα έχουν να κάνουν με delivery παραγώγων που διατηρούσε η JP Morgan για λογαριασμό της UniCredit.

Αυτά δεν φαίνεται να έχουν σχέση με τα option που κατέχει η αμερικανική τράπεζα έμμεσα στην Alpha Bank, τα οποία αντιστοιχούν στο 3,45% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω 79,9 εκατ. μετοχών.

Παράλληλα, διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (options) που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να της προσφέρουν έως και 89,7 εκατ. επιπλέον μετοχές, δηλαδή σχεδόν 3,88%. Με απλά λόγια, η JP Morgan διατηρεί τη δυνατότητα ουσιαστικού διπλασιασμού της θέσης της στην τράπεζα.

Το εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι τα πακέτα έρχονται λίγες ημέρες αφού η UniCredit ανακοίνωσε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο του 30%, με ποσοστό 29,8% στην Alpha Bank.

Παρά τα επανειλημμένα ερωτήματα της αγοράς όμως για τις προθέσεις της ιταλικής τράπεζας, οι απαντήσεις επικεντρώνονται στη στρατηγική συνεργασία των δύο ομίλων.

Πτωτικό «γύρισμα»

Η μετοχή της Alpha Bank άρχισε σήμερα τις συναλλαγές με πολύ υψηλή ροή εντολών. Μάλιστα, έφτασε ακόμη και στα 3,80 ευρώ (+1,60%), επίπεδα που δεν είχε δει ούτε στο μεγάλο ράλι του 2025.

Μετά τη διενέργεια των πακέτων, η μετοχή πιέζεται, φτάνοντας πλέον στα 3,71 ευρώ, με απώλειες 0,80%, με τις συναλλαγές να συνεχίζουν με σημαντική ροή.

Η αναθεώρηση της Citi

Υπό το πρίσμα των τελευταίων κινήσεων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το πρόσφατο note της Citi, η οποία αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή (adj. EPS) της Unicredit. Για το 2025 το αναπροσάρμοσε κατά 4% και για τα έτη 2026-27 κατά περίπου 1%.

Οι λόγοι της αναπροσαρμογής ήταν:

Η εποχικότητα στο 4ο τρίμηνο στις δραστηριότητες trading, στις προβλέψεις και στα κόστη ολοκλήρωσης συγχωνεύσεων/ενσωμάτωσης.

Η μείωση άλλων εσόδων/εξόδων μετά την προγραμματισμένη έξοδο από τη συμφωνία με την Amundi.

Οι επιπλέον χρεώσεις PPA (Purchase Price Allocation) που σχετίζονται με την ασφαλιστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Citi εισάγει τις εκτιμήσεις για το 2028 και αναπροσαρμόζει τις προβλέψεις κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη την κλείσιμο της συναλλαγής μετοχικού πακέτου στην Alpha Bank και την αύξηση συμμετοχής στην Commerzbank.

Ουσιαστικά περιμένει εξελίξεις στο μέτωπο αυτό, με την τιμή στόχο να αυξάνεται σε 79 από 72 ευρώ, μετά την αναπροσαρμογή της μεθοδολογίας αποτίμησης. Η μετοχή διαπραγματεύεται σε 1,8x P/TB για μια προβλεπόμενη απόδοση RoTE ~20% το 2028 (χωρίς το πλεονάζον κεφάλαιο).

Πηγη ΟΤ