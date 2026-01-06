Ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γιος του συλληφθέντος Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε την «άνευ όρων στήριξή» του στο «πολύ δύσκολο έργο που ανατέθηκε» στην νεοορκισθείσα μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του πατέρα του.

«Υπολόγισε σε μένα, υπολόγισε στην οικογένειά μου, υπολόγισε στη σταθερότητά μας να κάνουμε τα σωστά βήματα, στην πρώτη γραμμή αυτής της ευθύνης που πλέον σου ανήκει».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη σύλληψη του πατέρα του και της μητριάς του, Σίλια Φλόρες, από αμερικανικές δυνάμεις και την έκδοσή τους στη Νέα Υόρκη. Ο γιος του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, ο οποίος είναι και ο ίδιος βουλευτής, συμμετείχε μαζί με άλλους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στην προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας της νέας Εθνοσυνέλευσης, με θητεία έως το 2031, μετέδωσε το Associated Press.

Ο Μαδούρο Γκέρα καταδίκασε την αμερικανική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την «απαγωγή», προειδοποιώντας ότι «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής».

«Αν κανονικοποιήσουμε την απαγωγή ενός αρχηγού κράτους, καμία χώρα δεν είναι ασφαλής. Σήμερα είναι η Βενεζουέλα. Αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε έθνος αρνείται να υποταχθεί», δήλωσε, σύμφωνα με το CBC. «Δεν πρόκειται για περιφερειακό ζήτημα. Είναι άμεση απειλή για την παγκόσμια πολιτική σταθερότητα».

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, που ορκίστηκε τη Δευτέρα, είχε αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου από το 2018. Παρά τις ενστάσεις της για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου, η Ροντρίγκεζ έχει δεσμευθεί ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Προσέρχομαι με θλίψη για τα δεινά που υπέστη ο λαός της Βενεζουέλας έπειτα από μια παράνομη στρατιωτική επίθεση κατά της πατρίδας μας», δήλωσε, σύμφωνα με το AP.

«Οι ΗΠΑ στερούνται δικαιοδοσίας, ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλίας»

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας Τάρεκ Σαάμπ κάλεσε τον αμερικανό δικαστή που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση ναρκοτρομοκρατίας κατά του Νικολάς Μαδούρο να αναγνωρίσει ότι οι ΗΠΑ στερούνται δικαιοδοσίας καθώς και ότι ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλίας από ποινική δίωξη ως αρχηγός κράτους.

Ο Σαάμπ πρόσθεσε ότι τρεις εισαγγελείς θα διερευνήσουν τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που οδήγησε στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και στην μεταφορά του στις ΗΠΑ.

Γαλλία: «Παράνομη» η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας χαρακτήρισε «παράνομη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν εγκρίνει την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έπειτα από τις επικρίσεις που δέχθηκε για την απουσία καταδίκης στην αρχική του δήλωση.

«Ολα είναι παράνομα στην υπόθεση αυτή. Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, ο εκλογικός κύκλος του 2024, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ενώπιο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ζητώντας «δημοκρατική μετάβαση» πέριξ του Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, του υποψήφιου της αντιπολίτευσης στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, για τον οποίο η Γαλλία θεωρεί ότι εξελέγη πρόεδρος το 2024.

ΟΗΕ: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει σαφές ότι η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου που καθιστά τον κόσμο λιγότερο ασφαλή, ανακοίνωσε το Γραφείο του Υπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι σαφές ότι η επιχείρηση υπονόμευσε την θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου που ορίζει ότι τα κράτη δεν πρέπει να απειλούν με την χρήση βίας ή να προχωρούν στην χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του Γραφείου Ραβίνα Σαμντασάνι.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί σε μία φωνή για να επιμείνει σχετικά με αυτό».

«Μακριά από το να συνιστά νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η στρατιωτική επέμβαση προσβάλλει την δομή της διεθνούς ασφάλειας και κάνει κάθε χώρα λιγότερο ασφαλή», πρόσθεσε.

«Στέλνει ένα μήνυμα ότι ο ισχυρός μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει».

Το μέλλον της Βενεζουέλας πρέπει να ορισθεί από τον λαό της και μόνο, είπε προσθέτοντας ότι η αποσταθεροποίηση και η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.