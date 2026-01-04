Ταυτοποιήθηκαν τα σαράντα θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας Ιταλο-εμιρατιανός, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Τραγικό τέλος για το θρίλερ της αναζήτησης της Αλίκης Καλλέργη

Δυσάρεστο τέλος είχε για την οικογένεια Καλλέργη στην Λωζάνη της Ελβετίας η αναζήτηση της 15χρονης Αλίκης, καθώς αναγνωρίστηκε η σορός της έφηβης στα καμένα συντρίμμια του μπαρ στον Κραν Μοντανά.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Την είδηση επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου με ανάρτησή του στα social media και ο πατέρας της Αντώνης, ο οποίος έκανε διαρκείς εκκλήσεις από την πρώτη στιγμή σε όποιον γνωρίζει κάτι για την αγνοούμενη κόρη του.

Τα αίτια της τραγωδίας

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Incredible to watch these people filming the #CransMontana fire. Survival instinct goes downhill when likely impaired by alcohol. pic.twitter.com/LBklyxIjMH — Scott (@RandomHeroWX) January 2, 2026

Ξεκίνησε ποινική έρευνα

Ξεκίνησε χθες 3/1 ποινική έρευνα σε βάρος των Γάλλων ιδιοκτητών του ελβετικού μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, που τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας δεκάδες θύματα. Η έρευνα ξεκίνησε εν μέσω καταγγελιών ότι μία έξοδος κινδύνου στον χώρο ήταν «πάντα κλειδωμένη».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα, ερευνώνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό, μετά τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο μπαρ του καταστήματος, όταν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας άναψαν την οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με μονωτικό αφρό. Ανατριχιαστικά βίντεο δείχνουν θαμώνες, πολλοί εκ των οποίων ήταν έφηβοι, να συνεχίζουν να διασκεδάζουν καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν στην οροφή, χάνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα στα οποία θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει.

Ο χώρος χαρακτηρίστηκε «παγίδα θανάτου», όταν αποκαλύφθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι στριμώχτηκαν σε μια στενή σκάλα για να ξεφύγουν από τις φλόγες και τους καπνούς του υπογείου.

«Πάντα κλειδωμένη»

Ωστόσο καταγγέλθηκε χθες ότι υπήρχε και άλλη πιθανή διαδρομή διαφυγής μέσω εξόδου κινδύνου στο υπόγειο, η οποία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν πάντα κλειδωμένη.

Η 31χρονη Αντρέα, μπάρμαν που εργάζεται αλλού στο θέρετρο αλλά ήταν τακτική θαμώνας του Le Constellation, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Υπήρχε μια είσοδος που λειτουργούσε και ως έξοδος. Και υπήρχε και έξοδος κινδύνου. Όμως κάθε φορά που βρισκόμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη.

Όλοι στην πόλη ήξεραν ότι αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε κάτι κακό. Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό χώρο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε, οι περισσότεροι ανέβαιναν προς το χειμερινό κήπο. Ο χώρος καπνιστών χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Υπήρχε ένας καναπές μπροστά από την πόρτα και έξω υπήρχαν αφημένα διάφορα αντικείμενα» είπε.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο Γκριγκόρι, που κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και του οποίου φίλος συγκαταλέγεται στους αγνοούμενους, είπε: «Υπάρχει άλλη μία έξοδος, αλλά νομίζω ότι τη κλείδωναν γιατί κάποιοι έφευγαν χωρίς να πληρώσουν».

Η Mail on Sunday εντόπισε επίσης και τρίτη έξοδο στο ισόγειο του μπαρ, η οποία οδηγούσε σε στεγασμένο εμπορικό χώρο όπου λειτουργεί και κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού σκι.

Όποιος χρησιμοποιούσε αυτή την έξοδο, ωστόσο, θα έπρεπε στη συνέχεια να περάσει από μία ακόμη γυάλινη πόρτα για να βγει στον δρόμο. Δεν είναι σαφές αν κάποια από αυτές τις πόρτες ήταν ανοιχτή ή κλειδωμένη όταν ξέσπασε η φωτιά.

Ανακρίθηκαν οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation που καταστράφηκε από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά ανακρίθηκαν σήμερα, δήλωσε η Μπεατρίς Πιού τονίζοντας ότι πολλά άτομα ανακρίθηκαν για την τραγωδία και ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες στο σημείο.

Πηγές δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ιδιοκτήτες του Le Constellation είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική, ο Jacques Moretti, 49 ετών, και η σύζυγός του Jessica, 40 ετών. «Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ποινική ευθύνη», σημείωσε η γενική εισαγγελέας.

Οι συγκεκριμένες ανακρίσεις βοήθησαν στη σύνταξη καταλόγων με τα άτομα που ήταν παρόντα εκείνο το βράδυ και επίσης «βοήθησαν να δοθούν εξηγήσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, τις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν και τη χωρητικότητα του χώρου», πρόσθεσε η Πιού.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι το επόμενο στάδιο της έρευνας θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα «στις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφαλείας» και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο δίκτυο RTL, ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ ανέφερε ότι το «κτίριο διέθετε έξοδο κινδύνου».

«Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι σε περίπτωση γενικευμένης πυρκαγιάς (…), μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ίσως ελάχιστοι άνθρωποι βρήκαν αυτήν την έξοδο», είπε.