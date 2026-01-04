Ξεκίνησε χθες 3/1 ποινική έρευνα σε βάρος των Γάλλων ιδιοκτητών του ελβετικού μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, που τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας δεκάδες θύματα. Η έρευνα ξεκίνησε εν μέσω καταγγελιών ότι μία έξοδος κινδύνου στον χώρο ήταν «πάντα κλειδωμένη».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα, ερευνώνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό, μετά τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο μπαρ του καταστήματος, όταν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας άναψαν την οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με μονωτικό αφρό. Ανατριχιαστικά βίντεο δείχνουν θαμώνες, πολλοί εκ των οποίων ήταν έφηβοι, να συνεχίζουν να διασκεδάζουν καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν στην οροφή, χάνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα στα οποία θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει.

Ο χώρος χαρακτηρίστηκε «παγίδα θανάτου», όταν αποκαλύφθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι στριμώχτηκαν σε μια στενή σκάλα για να ξεφύγουν από τις φλόγες και τους καπνούς του υπογείου.

«Πάντα κλειδωμένη»

Ωστόσο καταγγέλθηκε χθες ότι υπήρχε και άλλη πιθανή διαδρομή διαφυγής μέσω εξόδου κινδύνου στο υπόγειο, η οποία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν πάντα κλειδωμένη.

Η 31χρονη Αντρέα, μπάρμαν που εργάζεται αλλού στο θέρετρο αλλά ήταν τακτική θαμώνας του Le Constellation, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Υπήρχε μια είσοδος που λειτουργούσε και ως έξοδος. Και υπήρχε και έξοδος κινδύνου. Όμως κάθε φορά που βρισκόμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη.

Όλοι στην πόλη ήξεραν ότι αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε κάτι κακό. Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό χώρο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε, οι περισσότεροι ανέβαιναν προς το χειμερινό κήπο. Ο χώρος καπνιστών χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Υπήρχε ένας καναπές μπροστά από την πόρτα και έξω υπήρχαν αφημένα διάφορα αντικείμενα» είπε.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο Γκριγκόρι, που κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και του οποίου φίλος συγκαταλέγεται στους αγνοούμενους, είπε: «Υπάρχει άλλη μία έξοδος, αλλά νομίζω ότι τη κλείδωναν γιατί κάποιοι έφευγαν χωρίς να πληρώσουν».

Η Mail on Sunday εντόπισε επίσης και τρίτη έξοδο στο ισόγειο του μπαρ, η οποία οδηγούσε σε στεγασμένο εμπορικό χώρο όπου λειτουργεί και κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού σκι.

Όποιος χρησιμοποιούσε αυτή την έξοδο, ωστόσο, θα έπρεπε στη συνέχεια να περάσει από μία ακόμη γυάλινη πόρτα για να βγει στον δρόμο. Δεν είναι σαφές αν κάποια από αυτές τις πόρτες ήταν ανοιχτή ή κλειδωμένη όταν ξέσπασε η φωτιά.

24 ταυτοποιήσεις θυμάτων

Άλλα 16 από τα 40 θύματα της τραγωδίας έχουν ταυτοποιηθεί στο Κραν Μοντανά. Δύο 15χρονα κορίτσια συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, αν και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί ονόματα ή εθνικότητες. Την ίδια ώρα η οικογένεια της Ελληνοελβετής Αλίκης Καλλέργη αγωνιά.

Επίσης ταυτοποιήθηκε έφηβη 14 ετών καθώς και θύματα ηλικίας από 16 ως 18 ετών.Σύμφωνα με την ΕΡΤ από τα συνολικά 24 θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί τα 10 είναι Ελβετοί ενώ στις ταυτοποιήσεις συγκαταλέγονται τρεις Ιταλοί 16 ετών, ένας Ρουμάνος 18 ετών, ένας Γάλλος και ένας Τούρκος 18 ετών.

Οι προσευχές

Οι Αρχές υπόσχονται επίσπευση της διαδικασίας, τονίζοντας ότι προσπαθούν να αποφύγουν λάθος πληροφορίες για νεκρούς ή αγνοούμενους.

«Δεκάδες γονείς 15χρονων παιδιών βρίσκονται μεταξύ του σημείου της τραγωδίας και του Συντονιστικού Κέντρου υποστήριξης συγγενών αγνοουμένων, αναμένοντας μία τραγική επιβεβαίωση ή μία καλή είδηση», μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews, την ώρα που δεκάδες συγκεντρωμένοι στην εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, προσεύχονται με βουβό πόνο.