Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί του τραγικού περιστατικού σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Ελβετίας.

Πρόκειται για δύο Ελβετίδες, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετούς, ηλικίας 18 και 16 ετών, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν στις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, η αναγνώριση κατέστη δυνατή έπειτα από «εκτεταμένη» έρευνα των αστυνομικών και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων θυμάτων.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119, σύμφωνα με τις αρχές. Καθώς πολλοί από τους τραυματίες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι οικογένειες όσων εξακολουθούν να αγνοούνται ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας νεότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας, πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν σπινθηριστές που υπήρχαν σε μπουκάλια σαμπάνιας και μεταφέρθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του καταστήματος.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η χώρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ταυτοποιημένα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Αγωνία για τους αγνοούμενους