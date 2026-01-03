Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί του τραγικού περιστατικού σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Ελβετίας.
Πρόκειται για δύο Ελβετίδες, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετούς, ηλικίας 18 και 16 ετών, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν στις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, η αναγνώριση κατέστη δυνατή έπειτα από «εκτεταμένη» έρευνα των αστυνομικών και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων θυμάτων.
Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119, σύμφωνα με τις αρχές. Καθώς πολλοί από τους τραυματίες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι οικογένειες όσων εξακολουθούν να αγνοούνται ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας νεότερες πληροφορίες.
Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας, πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν σπινθηριστές που υπήρχαν σε μπουκάλια σαμπάνιας και μεταφέρθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του καταστήματος.
Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η χώρα.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ταυτοποιημένα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
Αγωνία για τους αγνοούμενους
Εν τω μεταξύ, οι οικογένειες και οι φίλοι των αγνοούμενων έχουν καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσουν πληροφορίες για τους αγαπημένους τους που βρίσκονταν στο μπαρ εκείνο το βράδυ.
Η Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, αλλά ζει μόνιμα στην Ελβετία, βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Ο αδελφός της δημοσίευσε μια έκκληση στο Instagram, λέγοντας ότι η οικογένεια δεν είχε «καμία είδηση» σχετικά με την 15χρονη, η οποία ήταν μαζί με τρεις φίλους της το μοιραίο βράδυ οι οποίοι επίσης αγνοούνται.
Τα ίχνη του 16χρονου Ελβετού υπηκόου Άρθουρ Μπρόνταρντ είναι προς το παρόν άγνωστα, δήλωσε η μητέρα του, Λετίτια.
«Πρέπει να βρω τον γιο μου… έχουν περάσει 30 ώρες από τότε που εξαφανίστηκε», δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας ότι θέλει η φωτογραφία του «να είναι παντού, ώστε, σε περίπτωση που κάποιος τον αναγνωρίσει, να μπορεί να με καλέσει».
Η μητέρα του 16χρονου είπε ότι αυτή και ο πατέρας του Άρθουρ έλεγχαν νοσοκομεία στη Λωζάνη και τη Βέρνη, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρουν, ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει στην τοπική εφημερίδα Le Temps ότι «ζει έναν εφιάλτη».
Μερικοί από τους φίλους του είχαν βρεθεί με εγκαύματα που κάλυπταν σχεδόν το μισό τους σώμα, είπε στην εφημερίδα. «Δεν υπάρχουν λόγια – πέρασαν μια κόλαση».
Ένας άλλος αγνοούμενος Ιταλός υπήκοος είναι ο Achille Osvaldo Giovanni Barosi , 16 ετών, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στις 1:30 τοπική ώρα την Πρωτοχρονιά για να πάρει το σακάκι και το τηλέφωνό του. Η οικογένειά του δεν έχει νέα του από τότε.
Οι ελβετικές αρχές έχουν δηλώσει ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες, αν όχι εβδομάδες, για να ταυτοποιηθούν τα θύματα της πυρκαγιάς
«Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ζωντανός», δήλωσε η θεία του, στην εκπομπή OS του BBC World Service.
Περιέγραψε τον ανιψιό της, ο οποίος είναι γραμμένος σε μια σχολή καλών τεχνών στο Μιλάνο, ως ένα όμορφο αγόρι και έναν εξαιρετικό ζωγράφο.
«Θέλουμε απλώς να τον βρούμε, και αυτό είναι όλο».
Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έξι πολίτες της Ιταλίας εξακολουθούν να αγνοούνται.
Ανάμεσά τους είναι ο Emanuele Galeppini, ένας 16χρονος νεαρός παίκτης γκολφ, που γεννήθηκε στη Γένοβα, αλλά τώρα ζει στο Ντουμπάι.
Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ δήλωσε ότι είναι νεκρός, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν «νεαρό αθλητή που έφερε μαζί του πάθος και αυθεντικές αξίες».
Ο πατέρας του, Εντοάρντο, σύμφωνα με το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι TG24, δήλωσε ότι ο γιος του βρισκόταν στο μπαρ και η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν γύρω στα μεσάνυχτα. Ένας εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι δεν επιβεβαιώνει ακόμη τον θάνατο.
Ο 16χρονος Τζιοβάνι Ταμπούρι είναι επίσης μεταξύ των αγνοουμένων. Η μητέρα του, Κάρλα Μασιέλο, από την Μπολόνια, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι είχε πάει διακοπές με τον πατέρα του, αλλά είχε βγει με φίλους και κατέληξε στο Λα Κονστελάσιον.
«Ένας στενός φίλος του μού είπε ότι έφυγαν τρέχοντας μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ότι είχε μαζί του [το τηλέφωνό του], αλλά σε κάποιο σημείο δεν μπορούσε πλέον να τον δει», είπε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι φορούσε μια χρυσή αλυσίδα.
Η Τάνια Κάουζιο, μία από τις δασκάλες του στο Λύκειο Πόρτα Σαραγότσα, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica: «Πάντα με εντυπωσίαζε η καλοσύνη και το χαμόγελό του, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ωριμότητά του. Κάθε φορά που μπαίνω στην τάξη, με ρωτάει αν θέλω να πάει να μου φέρει έναν καφέ».
Επίσης, μέλη της οικογένειας έχουν αναφέρει ότι αγνοείται η Emilie Pralong , 22 ετών, η οποία πιστεύεται ότι βρισκόταν στο Le Constellation με αρκετούς φίλους της, οι οποίοι ενδέχεται επίσης να αγνοούνται.
Ο παππούς της, Πιέρ, περιέγραψε μια «αγωνιώδη» αναμονή για πληροφορίες, λέγοντας στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV: «Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα. Βοηθά να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες».
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να ονειρευόμαστε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές μπροστά σε μια τραγωδία σαν κι αυτή», είπε ο παππούς της.