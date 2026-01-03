Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έφερε ξανά στο επίκεντρο τα μέτρα ασφαλείας στα κέντρα διασκέδασης. Η ασφάλεια στους χώρους συνάθροισης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Θέατρα, χώροι διασκέδασης, εμπορικά κέντρα και άλλοι χώροι με μεγάλη συγκέντρωση πολιτών οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές πυρασφάλειας και οργάνωσης διαφυγής. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην πρόληψη ατυχημάτων και στη γρήγορη και ασφαλή απομάκρυνση του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ποια όμως είναι τα μέτρα ασφάλειας σε χώρους συνάθροισης που ισχύουν στη χώρα μας;

Οι γενικές προδιαγραφές

Τα κτίρια οφείλουν να είναι πυράντοχης κατασκευής, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.

Υποχρεωτική η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας στα σημεία διαφυγής και στις εξόδους κινδύνου.

Υποχρεωτική η τοποθέτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής σε εμφανή σημεία.

Απαιτείται ένας πυροσβεστήρας ανά 100 τ.μ.

Έξοδοι διαφυγής ανά χωρητικότητα

Χωρητικότητα έως 50 άτομα → μία έξοδος διαφυγής

Χωρητικότητα από 50 έως 500 άτομα → δύο έξοδοι διαφυγής

Χωρητικότητα από 500 έως 800 άτομα → τρεις έξοδοι διαφυγής

Πρόστιμα βροχή το 2025

Κατά τη διάρκεια του 2025 οι αρμόδιοι φορείς έκαναν περισσότερους από 1000 ελέγχους και έκοψαν περισσότερα από 100 πρόστιμα. Συγκεκριμένα, έγιναν 1.180 έλεγχοι και υπήρξαν 114 παραβιάσεις.

Το συνολικό ύψος προστίμων έφτασε τα 246.943,51 ευρώ.