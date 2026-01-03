«Τίποτα δεν μπορεί να ανακοινωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% σίγουροι». Με αυτά τα λόγια ο επικεφαλής της κυβέρνησης του καντονιού Βαλέ, Ματίας Ρεινάρ, περιέγραψε το θλιβερό καθήκον της ταυτοποίησης των δεκάδων πτωμάτων της φονική φωτιάς στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Όμως πέρα από το σκέλος της αναγνώρισης των σορών και της παράδοσής τους στους οικείους τους, η πρώτη επαφή με τα θύματα – πολλά από τα οποία είναι έφηβοι – δημιουργεί πραγματικό σοκ.

Αγωνία κι άγνοια

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, η φωτιά – που οδήγησε στον θάνατο 40 ανθρώπους – ξέσπασε από την ανάφλεξη της οροφής, η οποία ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό. Η αρχική πληροφορία ότι υπήρχε μόνο μία έξοδος κινδύνου διαψεύστηκε από τον Στεφάν Γκανζέρ, αξιωματούχο επιφορτισμένο με τα ζητήματα ασφαλείας του καντονιού. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή, συγγενείς των αγνοουμένων ζητούν διευκρινίσεις από τις Αρχές, καθώς δεν ξέρουν πού και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Έως το μεσημέρι της Παρασκευής, υπήρχε η πεποίθηση πως το πρώτο ταυτοποιημένο πτώμα ανήκε στον 17χρονο γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι. Ο άτυχος νεαρός, γεννημένος στη Γένοβα, ζούσε με την οικογένειά του στο Ντουμπάι, όπου φοιτούσε στο Διεθνές Ελβετικό Σχολείο. Θεωρούνταν από τις μεγάλες ελπίδες του γκολφ της χώρας του και η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, την οποία ωστόσο δεν επιβεβαιώνει η οικογένειά του, που εξακολουθεί να τον θεωρεί αγνοούμενο και περιμένει τα επίσημα στοιχεία του τεστ DNA.

Προηγουμένως, ο αδελφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, ελληνικής καταγωγής με διπλή υπηκοότητα, είχε απευθύνει κι αυτός έκκληση για πληροφορίες σχετικά με τη τύχη της, αφού δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση, ενώ αγνοούνται και τρεις φίλοι που βρίσκονταν μαζί της.

Το μήνυμα του αδερφού της ήταν ξεκάθαρο: «Δεν έχουμε κανένα νέο. Παρακαλώ, όποιος ξέρει κάτι, να επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας».

Πνιγηρή αβεβαιότητα χαρακτηρίζει και την περίπτωση του 16χρονου Άρθουρ Μπροντάρ, η μητέρα του οποίου απηύθυνε σπαρακτική έκκληση από το γαλλικό δίκτυο BFMTV. «Ζω στο Κραν Μοντανά 30 χρόνια τώρα και δεν έχω νέα του παιδιού μου».

Αγνοούμενες είναι και οι αδερφές Αλίσια και Ντιάνα Γκονσέ, 15 και 14 ετών αντίστοιχα, την οποία είδηση της εξαφάνισής τους γνωστοποίησε η οικογένειά τους με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλά και η βρετανή Σάρλοτ Νίνταμ, που δούλευε ως babysitter στο ελβετικό θέρετρο αγνοείται.

Αγνοούμενη και η 22χρονη Εμιλί Πραλόνγκ, ιδιοκτήτρια της εταιρίας δημοσίων σχέσεων με αντικείμενο τις επιστήμες υγείας RADAR RP. Ο συντετριμμένος παππούς της Πιέρ απηύθυνε έκκληση στην τηλεόραση για πληροφορίες σχετικά με την εγγονή του.

Ο 16χρονος Τζοβάνι Ταμπούρι από την Μπολόνια, ο οποίος βρισκόταν στο Κραν Μοντανά στο πλαίσιο διακοπών με τον πατέρα του, περιλαμβάνεται και αυτός στη λίστα των αγνοουμένων, με τη μητέρα του να απευθύνει δραματική έκκληση.

Αίνιγμα αποτελεί η περίπτωση του 16χρονου ιταλού Ακίλε Μπαρόζι, ο οποίος επέστρεψε μετά την πυρκαγιά για να ανακτήσει προσωπικά του αντικείμενα και έκτοτε αγνοείται. «Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ζωντανός» τόνισε συγγενικό του πρόσωπο μιλώντας στο BBC.

Οδύνη

Πέρα από τους αγνοούμενους και τις σπαρακτικές ιστορίες που κουβαλάει η αγωνία των οικείων τους για το τι απέγιναν οι δικοί τους, υπάρχει και ο πόνος όσων επέζησαν της τραγωδίας. Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο CNN αναφέρθηκε στο σοκ όσων εγκαυματιών είδε τις πρώτες ώρες μετά το ατύχημα. «Το χειρότερο ήταν το ουρλιαχτό του πόνου» είπε ο Εντμόντ Κοκέτ.

Μιλώντας στο BBC ο διευθυντής του νοσοκομείου του Βαλαί, Ερίκ Μπονβέν, δήλωσε ότι στη συγκεκριμένη μονάδα φιλοξενούντα 55 τραυματίες. Από αυτούς 28 ήδη μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία για πιο εξειδικευμένη προστασία, ενώ από τους 11 που θα παραμείνουν στο νοσοκομείο οι 4 –που είναι σε κρίσιμη κατάσταση – θα χρειαστούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να επανέλθουν. Ο ίδιος έκανε λόγο για οδηνηρές καταστάσεις που απαιτούν αφοσιωμένη φροντίδα.

Η γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Μετς ανακοίνωσε πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Ταχίρις Ντο Σάντος γλύτωσε τα χειρότερα αλλά το 30% του σώματός του καλύπτεται από εγκαύματα. «Ο πόνος είναι τρομακτικός» δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο BFMTV ο ατζέντης του και ενημέρωσε πως ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γερμανίας.

Ο λογαριασμός στο Instagram με την ονομασία cransmontana.avisderecherche δίνει διαρκώς στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό σε σχέση με τους αγνοούμενους και στοιχεία επικοινωνίας για όσους θέλουν να δώσουν πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας. Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Η ταυτοποίηση συνεχίζεται.