Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν 87-82 στο ΟΑΚΑ και μπήκαν με το δεξί στο 2026.

Περίπου στη μια μετά τα μεσάνυχτα εκατοντάδες φίλαθλοι της ομάδας βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να αποθεώσουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.

Οι ερυθρόλευκοι έγιναν δεκτοί με συνθήματα από περίπου 500 φιλάθλους τους οι οποίοι τους ζήτησαν να δώσουν ανάλογη συνέχεια στη χρονιά.

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις του την ερχόμενη Τρίτη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία.