Ο Ολυμπιακός νίκησε στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι της EuroLeague τον Παναθηναϊκό 82-87 και αύξησε το αήττητο σερί επί του «αιωνίου» αντιπάλου στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Είναι χαρακτηριστικό πως η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού ήταν όταν ο Αταμάν ήταν… προπονητής της Εφές. Συγκεκριμένα τον Φλεβάρη του 2021 οι «πράσινοι» είχαν κερδίσει 77-88 στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα. Έκτοτε ο Ολυμπιακός «τρέχει» ένα σερί 10-0 νίκες, πλέον, σε Αθήνα, Πειραιά και Άμπου Ντάμπι.

Από το 2000 έως σήμερα, σε 25 ματς EuroLeague, ο Ολυμπιακός προηγείται με το εντυπωσιακό 18-7!