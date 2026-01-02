Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και με όπλο τον πλουραλισμό του στην επίθεση ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-82 του Παναθηναϊκού στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι για το 2026.

Πρώτα βιολιά για τον Ολυμπαικό ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ οι οποίοι είχαν 24 και 21 πόντους αντίστοιχα. Κομβικός για ένα ακόμα ματς ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχοντας 10 πόντους, εννιά ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός τα περίμενε όλα από τον Ναν ο οποίος είχε 32 πόντους. Διψήφιοι και οι Οσμάν (13 π.) και Ρογκαβόπουλος (10 π.).

Ονειρικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό, απάντησε ο Παναθηναϊκός

Το ξεκίνημα ήταν άριστο για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες ήταν αποτελεσματικοί στην επίθεση, με φοβερούς Ντόρσεϊ – Μιλουτίνοφ – Παπανικολάου και έπαιζαν καλή άμυνα, με αποτέλεσμα να αναγκάσουν τον Αταμάν να αλλάξει τέσσερις παίκτες με το σκορ στο 2-10.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το απίθανο μπάσκετ, ήταν… απίστευτα εύστοχος με ακραία τρίποντα και στο πεντάλεπτο ήταν μπροστά με 20-5. Το τριφύλλι βελτιώθηκε κάπως αμυντικά, αλλά δεν έβρισκε λύσεις επιθετικά. Η μπίλια στο τέλος της περιόδου κάθισε στο 13-28.

Στο ξεκίνημα της β’ περιόδου, ο Μπαρτζώκας επέλεξε να ρίξει τον Ντιλικίνα πάνω στον Ναν, ενώ τον άσσο έτρεχε ο Μόρις. Πολύ γρήγορα η διαφορά έπεσε στα μονοψήφια, με το σερί να φτάνει το 8-0. Ο Ναν πήρε το όπλο του, έβαλε δύο τρίποντα και η διαφορά έπεσε στους έξι και αργότερα στους πέντε.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος. Ο Ολυμπιακός ζημιωνόταν από τους Φουρνιέ – Μόρις, ο Παναθηναϊκός έπαιρνε πολλά από τον Ρογκαβόπολυο και η ισοφάριση ήρθε στο 43-43, ακριβώς πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Ντέρμπι για γερά νεύρα

Το «τριφύλλι» πήρε προβάδισμα για πρώτη φορά στο πρώτο σουτ του β’ ημιχρόνου, που ήταν άλλο ένα τρίποντο του Ναν. Μετά από πολλή ώρα, ο Ολυμπιακός βρήκε καλό διάστημα και ανέβηκε στο +4, περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε στο 61-61.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που βρήκε τρίποντο με τον Βεζένκοφ και άλλο ένα έμμεσο με τον Χολ. Η διαφορά πήγε στους έξι και ο Ρογκαβόπουλος επέστρεψε. Η διαφορά έμεινε για ώρα εκεί, όμως λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για την ομάδα του Αταμάν, που ισοφάρισε στο 70-70.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, έμεινε ψύχραιμος και έκανε ένα επί μέρους 8-2, ενώ λίγο αργότερα ανέβηκε στο +8 με Μιλουτίνοφ και στο +9 με τρίποντο του Βεζένκοφ. Ο Γκραντ άπαντησε με νέο τρίποντο, ο Ολυμπιακός έκανε λάθος και παραχώρησε δύο βολές στον Σλούκα. Ο αρχηγός τις έβαλε και μείωσε στους τέσσερις.

Στο τέλος μίλησε ο Ντόρσεϊ

Ο Σλούκας έστειλε στη γραμμή τον Μόρις, αλλά εκείνος τις έχασε. Πήρε όμως το ριμπάουντ και ο Σλούκας έκανε το πέμπτο του στον Φουρνιέ. Ο Γάλλος έβαλε τη μία. Με τη διαφορά στους πέντε, ο Ναν σηκώθηκε για τρεις και κέρδισε φάουλ από τον Γουόκαπ. Τις έβαλε και μείωσε στους δύο με 1:14.

Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε και έβαλε αδιανόητο μέσης απόστασης. Στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ στήθηκε τέλεια και πήρε το επιθετικό από τον Φαρίντ.

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ. Ο Ντόρσεϊ έπεσε στην παγίδα του νταμπλ τιμ και έκανε βήματα. Ο Σορτς επιτέθηκε πάνω στον Φουρνιέ και την έχασε, όμως ο Γάλλος έκανε λάθος επαναφορά. Ο Οσμάν αστόχησε και το φαόυλ έγινε στον Γουόκαπ στα 15.7.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 2 (2 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 13 (4/6 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 5 (1/6 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Ρογκαβόπουλος 10 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Γκραντ 7 (2/2 τρίποντα), Ναν 32 (8/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 9 (4/5 δίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/2 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 3 (1), Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/9 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Βεζένκοβ 24 (4/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Παπανικολάου 8 (2/7 τρίποντα), Ντόρσεϊ 21 (4/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς, Μιλουτίνοβ 10 (4/4 δίποντα, 2/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 2 (0/5 σουτ, 2/4 βολές, 3 ασίστ)