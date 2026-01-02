Νεκρή βρέθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο η 34χρονη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια.

Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη, με το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας να μην θεωρείται πιθανό.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς

Η Βικτόρια ήταν κόρη του 79χρονου Τόμι Λι Τζόουνς και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλεϊ Κλάφλεϊ. Το ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον 43χρονο Όστιν Τζόουνς.

Η Βικτόρια έκανε επιλεκτικές εμφανίσεις ως ηθοποιός σε νεαρή ηλικία, αρχικά στην ταινία του πατέρα της «Men in Black II» το 2002. Συμμετείχε επίσης στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada» του 2005, σε σκηνοθεσία του πατέρα της, στην οποία εμφανιζόταν και η μητριά της, Ντον Λόρελ-Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.

Εκτός από τους κινηματογραφικούς της ρόλους, η Βικτόρια εμφανίστηκε και στη δημοφιλή εφηβική δραματική τηλεοπτική σειρά «One Tree Hill» σε ένα επεισόδιο το 2003.

Ο Τόμι Λι Τζόουνς έχει κερδίσει το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Ο Φυγάς» (The Fugitive) του 1993. Έχει επίσης εμφανιστεί στις ταινίες «JFK», στη σειρά «Men in Black», στο «No Country for Old Men» και στο «Lincoln», μεταξύ άλλων αναγνωρισμένων έργων.