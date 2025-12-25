Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Πατ Φιν. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, για την οποία λάμβανε θεραπεία από το 2022.

Ο Πατ Φιν αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ντόνα, τα τρία τους παιδιά, καθώς και τους γονείς και τα αδέλφια του.

«Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ αγνώστους – μόνο φίλους που δεν είχε γνωρίσει ακόμη», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα social media, προσθέτοντας ότι «έζησε τη ζωή του στο έπακρο, με χαρά και ενθουσιασμό.

Έζησε τη ζωή του πλήρως – με χαρά και ενθουσιασμό», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση για τον Πατ Φιν.

Πατ Φιν: Οι ρόλοι στην καλλιτεχνική διαδρομή του

Ο πρώτος τηλεοπτικός ρόλος του γνωστού ηθοποιού ήταν στο George Wendt Show το 1995, όπου εμφανίστηκε ως αδελφός του ομώνυμου χαρακτήρα. Είχε επίσης έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο Murphy Brown μεταξύ 1995 και 1997.

Υποδύθηκε τον ρόλο Τζο Μάγιο στο Seinfeld το 1998, έναν οικοδεσπότη πάρτι που είναι γνωστός για το ότι αναθέτει κουραστικές εργασίες στους καλεσμένους του.

Έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς εκπομπές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμπεριλαμβανομένων των King of Queens, Friends, – όπου έπαιξε τον σύντροφο της Μόνικα – That ’70s Show και House.

Ο Πατ Φιν ήταν ίσως πιο γνωστός για τον ρόλο του ως Μπιλ Νόργουντ στο The Middle, ο οποίος εμφανίστηκε σε οκτώ σεζόν μεταξύ 2011 και 2018.

Στις ταινίες του περιλαμβάνονται οι It’s Complicated (2009) και Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).