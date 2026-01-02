Ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει περισσότερη ασπιρίνη απ’ όση του συνιστούν οι γιατροί του. Δοκίμασε για λίγο να φοράει κάλτσες συμπίεσης για το πρήξιμο στους αστραγάλους του, όμως σταμάτησε επειδή δεν του άρεσαν. Και μετανιώνει που υποβλήθηκε σε προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις, καθώς αυτές προκάλεσαν έντονη δημόσια συζήτηση για την υγεία του.

«Εκ των υστέρων, ήταν κρίμα που την έκανα, γιατί τους έδωσε λίγα “πυρομαχικά”», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, αναφερόμενος στην απόφασή του να υποβληθεί σε καρδιαγγειακή και κοιλιακή αξονική εξέταση τον Οκτώβριο. «Θα ήμουν πολύ καλύτερα αν δεν την είχα κάνει, γιατί το γεγονός ότι την έκανα έδωσε την εντύπωση: “Ωχ, μήπως κάτι δεν πάει καλά;”. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα λάθος».

Ο Τραμπ, 79 ετών, ο γηραιότερος άνδρας που ανέλαβε ποτέ την προεδρία των ΗΠΑ, εμφανίζει σημάδια γήρανσης τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, σύμφωνα με ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, κατά καιρούς έχει αγνοήσει τις συμβουλές των γιατρών του και έχει χλευάσει τις ευρέως αποδεκτές ιατρικές συστάσεις, βασιζόμενος αντ’ αυτού σε αυτό που αποκαλεί «καλά γονίδια».

Ο ίδιος και ο γιατρός του δηλώνουν ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση υγείας, ενώ συνεργάτες του αναφέρουν ότι διατηρεί ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ κοιμάται ελάχιστα και το τελευταίο διάστημα έχει δυσκολευτεί να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά σε αρκετές τηλεοπτικά μεταδιδόμενες εκδηλώσεις στη Δυτική Πτέρυγα. Συνεργάτες, δωρητές και φίλοι λένε ότι συχνά χρειάζεται να του μιλούν δυνατά στις συσκέψεις, καθώς δυσκολεύεται να ακούσει. Πέρα από το γκολφ, δεν γυμνάζεται συστηματικά και είναι γνωστός για τη διατροφή του, η οποία περιλαμβάνει πολλά αλμυρά και λιπαρά τρόφιμα, όπως χάμπουργκερ και πατάτες τηγανητές.

Λαμβάνει 25 χρόνια ασπιρίνη

Η μεγάλη δόση ασπιρίνης που λαμβάνει καθημερινά τού προκαλεί εύκολα μελανιές, όπως παραδέχθηκε, και οι γιατροί του τον έχουν παροτρύνει να μειώσει τη δόση. Ο Τραμπ, ωστόσο, αρνείται να το κάνει, καθώς τη λαμβάνει εδώ και 25 χρόνια. «Είμαι λίγο προληπτικός», είπε στη συνέντευξη.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος, και δεν θέλω παχύ αίμα να περνάει από την καρδιά μου», είπε. «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να κυλάει στην καρδιά μου. Έχει νόημα αυτό;»

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι έχει πρόβλημα ακοής. Διέψευσε επίσης ότι αποκοιμήθηκε σε πρόσφατες εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο και είπε ότι πάντα λειτουργούσε με λίγο ύπνο.

Ο πρόεδρος έχει κατά καιρούς περιγράψει ανακριβώς την ιατρική του φροντίδα. Για εβδομάδες έλεγε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία (MRI) στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed τον Οκτώβριο. Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τη Wall Street Journal, τόσο ο ίδιος όσο και ο γιατρός του διευκρίνισαν ότι επρόκειτο για αξονική τομογραφία (CT scan).

Η αξονική τομογραφία είναι μια ταχύτερη και πιο συνηθισμένη μέθοδος απεικόνισης, ενώ η μαγνητική τομογραφία είναι πιο αργή και καταλληλότερη για τους μαλακούς ιστούς.

«Δεν ήταν μαγνητική», είπε ο Τραμπ. «Ήταν κάτι λιγότερο. Ήταν μια απλή απεικόνιση».

Ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Σον Μπαρμπαμπέλα, προσωπικός γιατρός του Τραμπ, επιβεβαίωσε σε δήλωσή του στη WSJ ότι ο πρόεδρος υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Όπως ανέφερε, αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο είτε μαγνητικής είτε αξονικής, αλλά τελικά επιλέχθηκε η δεύτερη. Η εξέταση έγινε «για να αποκλειστούν οριστικά καρδιαγγειακά προβλήματα» και δεν έδειξε καμία ανωμαλία. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να διαθέσει τον γιατρό για συνέντευξη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η διαδικασία αναφερόταν συχνά ως «προηγμένη απεικόνιση», χωρίς να εξηγήσει γιατί ο πρόεδρος δεν είχε διορθώσει νωρίτερα την εσφαλμένη περιγραφή.

Ευαίσθητο δέρμα

Ο πρόεδρος έχει επιχειρήσει να αποκρύψει προβλήματα υγείας που τροφοδότησαν φήμες, καλύπτοντας με μακιγιάζ μελανιές στο χέρι του. Κατά την πρώτη του θητεία, είχε υποβαθμίσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του από Covid-19 και δεν είχε αποκαλύψει ότι είχε υποβληθεί σε κολονοσκόπηση.

Τα σημάδια γήρανσης γίνονται όλο και πιο εμφανή σε ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του. Το δέρμα του είναι τόσο ευαίσθητο που η Παμ Μπόντι —νυν υπουργός Δικαιοσύνης— τού προκάλεσε αιμορραγία στο χέρι όταν τον ακούμπησε κατά λάθος με το δαχτυλίδι της.

Ο Τραμπ έχει συχνά κατηγορήσει τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ότι έκρυβε την πραγματική κατάσταση της υγείας του. Ο Μπάιντεν, πέντε μήνες νεότερος από τον Τραμπ όταν ανέλαβε την προεδρία, αποφάσισε να μη διεκδικήσει επανεκλογή έπειτα από ένα καταστροφικό ντιμπέιτ, όπου μπέρδεψε τα λόγια του και φάνηκε να χάνει τον ειρμό του.

Σε αντίθεση, ο Τραμπ είναι σχεδόν διαρκώς παρών στη δεύτερη θητεία του, απαντώντας συχνά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κάνοντας αυθόρμητες δηλώσεις και φιλοξενώντας δείπνα στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, στις μακροσκελείς δημόσιες τοποθετήσεις του συχνά αλλάζει θέμα απότομα και κάνει ανακριβείς δηλώσεις.

Ο πλοίαρχος Μπαρμπαμπέλα δήλωσε ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε «εξαιρετική κατάσταση υγείας και απολύτως ικανός να εκτελεί τα καθήκοντά του ως αρχιστράτηγος». Ο Λευκός Οίκος παρέδωσε στη WSJ σύνοψη ανάλυσης ηλεκτροκαρδιογραφήματος με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης από τη Mayo Clinic, η οποία εκτιμά ότι η «καρδιακή ηλικία» του Τραμπ αντιστοιχεί σε εκείνη ενός 65χρονου.

Ο γιατρός Μεχμέτ Οζ δήλωσε ότι, παρότι δεν τον έχει εξετάσει, ο Τραμπ δείχνει πνευματική διαύγεια σε σύνθετα ζητήματα. «Δεν μπορώ να θυμηθώ στιγμή που να είπε κάτι και να πίστεψα ότι δεν καταλαβαίνει το θέμα», είπε.