Μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης από αυτήν που του συστήνουν οι γιατροί του, δήλωσε ότι λαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal, αποδίδοντας μάλιστα τους εμφανείς μώλωπες στο δεξί του χέρι σε αυτή την υψηλότερη δόση ασπιρίνης, ενώ παράλληλα αρνήθηκε ότι αποκοιμιέται σε δημόσιες εκδηλώσεις.

«Αυτοί (οι γιατροί) θα προτιμούσαν να παίρνω τη χαμηλότερη δόση (ασπιρίνης). Παίρνω την υψηλότερη δόση (…), εδώ και χρόνια και μου προκαλεί μώλωπες», είπε ο 79χρονος Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ στις ΗΠΑ.

Παίρνει επί 4 τη χαμηλή δόση ασπιρίνης

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και εγώ δε θέλω πηχτό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να κυλάει στην καρδιά μου. Βγάζει νόημα αυτό;», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, δικαιολογώντας την ημερήσια λήψη των 325 χιλιοστογράμμων ασπιρίνης που παίρνει.

Μια χαμηλή δόση είναι 81 χιλιοστόγραμμα, σύμφωνα με την κλινική Mayo, ένα νοσοκομείο που επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο Τραμπ εμφανίζεται τακτικά με το πίσω μέρος του δεξιού του χεριού μακιγιαρισμένο ή με επίδεσμο για να κρύψει τους μώλωπες, κάτι που ο Λευκός Οίκος αποδίδει στις συχνές χειραψίες που κάνει και στη συχνή λήψη ασπιρίνης που λαμβάνει ως συνηθισμένη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων.

«Έχω μέικ-απ που εύκολα μπαίνει, χρειάζεται 10 δευτερόλεπτα», είπε.

Σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του, ο Τραμπ τόνισε ότι υποβλήθηκε σε αξονική και όχι σε μαγνητική τομογραφία, τον Οκτώβριο.

Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον γιατρό του, Σον Μπαρμαμπέλα, σε δήλωση στην αμερικανική εφημερίδα, εξηγώντας ότι αυτή έγινε για να «αποκλείσει οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα» και ότι η εξέταση δεν έδειξε καμία ανωμαλία.

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου. Με χαλαρώνει πολύ»

Ο Ρεπουμπλικάνος υποστήριξε επίσης στη συνέντευξή του ότι δεν αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων, αφού φάνηκε να πασχίζει να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, κυρίως κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, τον Δεκέμβριο.

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου. Με χαλαρώνει πολύ», είπε, δηλώνοντας εκνευρισμένος που η κατάσταση της υγείας του απασχολεί τόσο πολύ και ελέγχεται εξονυχιστικά με την παραμικρή λεπτομέρεια. «Ορισμένες φορές με φωτογραφίζουν να ανοιγοκλείνω τα μάτια μου και απαθανατίζουν τη στιγμή που ανοιγοκλείνω τα μάτια μου», συνέχισε.

Αφού διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια τον Ιούλιο, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος εξήγησε ότι φόρεσε για λίγο κάλτσες συμπίεσης, αλλά τις παράτησε επειδή «δεν του άρεσαν».

Τον Απρίλιο, η ιατρική του εξέταση έδειξε ότι έπαιρνε, μεταξύ άλλων, φάρμακα για τη χοληστερόλη.