Μια Πρωτοχρονιά διαφορετική από όλες τις άλλες έκαναν φέτος οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας. Μετατρέποντας την Εθνική Οδό σε υπαίθρια αίθουσα εκδηλώσεων, υποδέχθηκαν το 2026 με τραγούδια, χορούς και μια ιστορική κοπή βασιλόπιτας πάνω στο καπό ενός τρακτέρ.

Κοκορέτσι, ζεστό κρασί και ρεμπέτικα

Από νωρίς το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, το κλίμα στο μπλόκο ήταν εορταστικό, αλλά και αγωνιστικό. Για να «σπάσει» το τσουχτερό κρύο του κάμπου, άναψαν μεγάλες φωτιές σε βαρέλια και στο έδαφος, γύρω από τις οποίες συγκεντρώθηκαν αγρότες με τις οικογένειές τους. Οι κατσαρόλες με το ζεστό κρασί άχνιζαν διαρκώς, ενώ οι ψησταριές είχαν πάρει «φωτιά», με αμέτρητα καλαμάκια και κοκορέτσια να ψήνονται για το τραπέζι της αλληλεγγύης.

Τον ρυθμό έδωσε ζωντανή ορχήστρα που είχε στηθεί σε σκηνή, με τους μουσικούς να παίζουν ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, παρασύροντας τους συγκεντρωμένους σε χορό. Συγκινητική λεπτομέρεια, οι ζωγραφιές των παιδιών που είχαν αναρτηθεί στον χώρο με το μήνυμα «Αγρότες είμαστε μαζί σας».

«Το φλουρί ανήκει σε κάθε σκηνή του μπλόκου»

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήρθε με την αλλαγή του χρόνου. Πάνω στο καπό ενός πράσινου τρακτέρ, με φόντο την ελληνική σημαία, οι εκπρόσωποι των αγροτών έκοψαν τις δύο μεγάλες βασιλόπιτες.

«Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά από το μπλόκο της Νίκαιας. Υγεία, ευτυχία, καλά κουράγια, καλή δύναμη και αισιοδοξία, γιατί με τους αγώνες μας μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής. Η πίτα αφιερώθηκε στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, τους αλιείς, το Εργατικό Κέντρο και τους μουσικούς που στήριξαν τη βραδιά.

Όσο για το κομμάτι της κυβέρνησης; Η απάντηση ήταν αφοπλιστική και γεμάτη νόημα: «Θα κόψουμε ένα για την κυβέρνηση; Την κόψαμε το απόγευμα!», σχολίασαν σκωπτικά οι αγρότες.

Μήνυμα συνέχισης του αγώνα

Παρά το γιορτινό κλίμα, το μήνυμα που εστάλη ήταν ξεκάθαρο. «Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, πρώτη φορά αλλαγή χρόνου στα μπλόκα», τόνισε άλλος αγρότης, ξεκαθαρίζοντας όμως πως «όταν έχουμε να κάνουμε με την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπεια μας, τη ζωή μας την ίδια, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, ούτε την παραμικρή έκπτωση».