Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, με τους οποίους συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Επικεντρωθήκαμε στο πώς να προχωρήσουμε τις συνομιλίες με πρακτικό τρόπο εκ μέρους της ειρηνευτικής διαδικασίας του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών για την αποφυγή συγκρούσεων για να βοηθήσουμε να τερματιστεί ο πόλεμος και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσει» ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ζητά αποφάσεις το Κίεβο

Ο κορυφαίος Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Κίεβο συντόνισε τις θέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους ευρωπαίους συμμάχους του σε τηλεφωνικές συνομιλίες με συμβούλους ασφαλείας.

Ο Ουμέροφ, γράφοντας στο Telegram, είπε ότι «ενημέρωσε» τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Σύμφωνα με τον αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Ζελένσκι συμμετείχε στις συζητήσεις.

«Συντονίσαμε τις θέσεις μας και προγραμματίσαμε περαιτέρω συναντήσεις με τους ευρωπαίους και αμερικανούς εταίρους τον Ιανουάριο», έγραψε ο Ουμέροφ. Οι εργασίες θα συνεχιστούν το νέο έτος με στόχο την επίτευξη «απτών» αποτελεσμάτων στην προσπάθεια επίλυσης του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Το ρωσικό βίντεο για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα βίντεο με αυτό που χαρακτήρισε ως καταρριφθέν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σε ενημέρωση που είχε ως στόχο να δείξει ότι η Ουκρανία προσπάθησε αυτή την εβδομάδα να επιτεθεί σε προεδρική κατοικία και να αμφισβητήσει την άρνηση του Κιέβου ότι έλαβε χώρα μια τέτοια επίθεση.

Το βίντεο που παρουσίασε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δείχνει έναν ανώτερο αξιωματικό, τον Υποστράτηγο Αλεξάντερ Ρομανένκοφ, να περιγράφει λεπτομέρειες για το πώς η Μόσχα πιστεύει ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Ο Ρομανένκοφ δήλωσε ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από τις περιοχές Σούμι και Τσερνιχόφ της Ουκρανίας σε μια «λεπτομερώς σχεδιασμένη» επίθεση που, όπως είπε, ματαιώθηκε από τη ρωσική αεράμυνα, δεν προκάλεσε ζημιές και δεν τραυμάτισε κανέναν.

Το βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο περιελάμβανε πλάνα ενός Ρώσου στρατιωτικού που στέκονταν δίπλα σε θραύσματα μιας συσκευής, η οποία, όπως είπε, ήταν ένα καταρριφθέν ουκρανικό drone τύπου Chaklun-V που μετέφερε έναν εκρηκτικό μηχανισμό 6 κιλών, ο οποίος δεν είχε πυροδοτηθεί.

Η αντίδραση του Κιέβου

Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είναι «γελοίο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

« Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να το παράξουν όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».