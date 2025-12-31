Σε ορισμένες γωνιές του πλανήτη, οι εορτασμοί για τον ερχομό του νέου έτους βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι κάτοικοι μετρούν αντίστροφα τις τελευταίες ώρες ή ακόμη και τα τελευταία λεπτά πριν αλλάξει ο χρόνος.

Για άλλους, όμως, η Πρωτοχρονιά απέχει ακόμη πολλές ώρες.

Η πρώτη περιοχή στον κόσμο που υποδέχεται επίσημα το νέο έτος είναι το νησί Κιριτιμάτι (Kiritimati), γνωστό και ως Νήσος των Χριστουγέννων, το οποίο ανήκει στο κράτος Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το Κιριμπάτι, το οποίο βρίσκεται νότια της Χαβάης και βορειοανατολικά της Αυστραλίας, αποτελείται από δεκάδες ατόλλες – κοραλλιογενείς σχηματισμούς σε σχήμα δακτυλίου – και εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων από ανατολή σε δύση. Παρότι γεωγραφικά βρίσκεται σχεδόν απέναντι από τη Χαβάη, το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα, λόγω της θέσης του ανατολικά της Διεθνούς Γραμμής Αλλαγής Ημερομηνίας.

Το νησιωτικό κράτος απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 και φιλοξενεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού. Πολλά από τα νησιά του είναι κατοικημένα, ωστόσο το χαμηλό υψόμετρό τους τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ο πληθυσμός του Κιριμπάτι υπολογίζεται σε περίπου 116.000 κατοίκους.

Λίγο μετά το Κιριμπάτι, τη σκυτάλη της Πρωτοχρονιάς παίρνει η Νέα Ζηλανδία, ενώ ακολουθεί η ανατολική ακτή της Αυστραλίας

Στη συνέχεια, το νέο έτος φτάνει στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπου η υποδοχή συνοδεύεται παραδοσιακά από τον ήχο των καμπανών.

Μία ώρα αργότερα, το 2026 φτάνει σε περιοχές όπως το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη.

Τελευταίο σημείο του πλανήτη που θα περάσει στο νέο έτος είναι η νήσος Μπέικερ, ένα ακατοίκητο νησί στον Ειρηνικό.