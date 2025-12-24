Ο καιρός αποδείχτηκε απόλυτα συνεπής στις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Από το πρωί της Τετάρτης βρέχει σε πολλές περιοχές της Ελλάδα, ενώ έντονα είναι και τα φαινόμενα στην Αττική.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο για το επόμενο 48ωρο με τα φαινόμενα να εξασθενούν από τα Χριστούγεννα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και σε άλλες να παραμένουν μέχρι την Παρασκευή.

Για την Αττική ειδικότερα η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Μάλιστα, το απόγευμα της Τετάρτης αναμένεται να σημειωθεί καταιγίδα.

Έντονα φαινόμενα αναμένεται να έχουμε στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Χιόνισε στα ορεινά

Την ίδια ώρα χιονοπτώσεις είχαμε στα ορεινά. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου και Βασιλίτσας.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κυρίως την Πέμπτη 25/12, ενώ σε ημιορεινές και τις βραδινές ώρες πρόσκαιρα σε πεδινές περιοχές της Θράκης τα Χριστούγεννα.

Επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού η ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 23 που εκδόθηκε την Τρίτη 23-12-25 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025)».

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τα Χριστούγεννα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Την Παρασκευή, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Το Σάββατο, αναμένονται λίγες στα ανατολικά και νότια αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νιτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφορ.

Τέλος, την Κυριακή ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η πρόγνωση του καιρού ανά ώρα

