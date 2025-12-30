Μετά την πρόταση του, να τεθεί σε ψηφοφορία στο συνέδριο του ΠαΣοΚ που θα γίνει τον Μάρτιο, η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, και η μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ο Χάρης Δούκας έκανε ακόμη μια πρόταση που θα συζητηθεί.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και στον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο ο δήμαρχος Αθηναίων πρότεινε η στελέχωση των ψηφοδελτίων του ΠαΣοΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές να γίνει με τη διαδικασία των προκριματικών εκλογών.

«Θα μπορούσαμε για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή, να πούμε ότι τα ψηφοδέλτια τα οποία διαβάζω ότι φτιάχνονται – καλό είναι να υπάρχει μια επιτροπή ψηφοδελτίων, πάντα έτσι γινόταν για να υπάρχει συστράτευση, να συμμετέχουμε όλοι δηλαδή σε μια επιτροπή ψηφοδελτίων.

«Αν θέλει να συμμετέχει στο διάλογο ο Τσίπρας»

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας υπεραμύνθηκε της αυτόνομης πορείας του ΠαΣοΚ και μίλησε και για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αν θέλει να συμμετάσχει στο διάλογο, αν ο ίδιος το επιθυμεί, και εμείς έχουμε την πρωτοβουλία με τις αρχές και τις αξίες μας, βεβαίως να συμμετάσχει. Προσέξτε, εδώ είναι επίσης σημαντικό να πούμε κάτι. Όταν λέμε “διάλογο” και αρχίζουμε να λέμε ποιος δεν θα συμμετάσχει και βάζουμε αποκλεισμούς, τότε αξιακά δεν κάνουμε διάλογο. Άρα να είμαστε καθαροί, να βάζουμε το πλαίσιο και όποιος θέλει να συμμετάσχει, ας συμμετάσχει, δήλωσε.

Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

«Σέβομαι πολύ τον αγώνα της κυρίας Καρυστιανού, είναι η μητέρα των Τεμπών. Έχει κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει φτάσει στην Ευρώπη. Αυτόν τον αγώνα και εγώ ο ίδιος τον στήριξα και πολύς κόσμος. Δεν ξέρω τι θα λέει το κόμμα. Εγώ λέω μία ξεκάθαρη πολιτική προσέγγιση, με μεγάλη μου χαρά να ακούσω ποιο θα είναι το υπόβαθρο και η κατεύθυνσή της αν προχωρήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας

Τα αγροτικά μπλόκα και ο Μητσοτάκης

«Νομίζω ότι είναι θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγιση του πρωθυπουργού. Θλιβερή γιατί δεν άκουσα λύσεις. Και επικίνδυνη γιατί δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός. Προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη και νομίζω ότι βάζει απέναντί του και αγρότες της Νέας Δημοκρατίας, γιατί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ο ίδιος έχει τρομακτική ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, δεν τους κάλεσε σε διάλογο», τόνισε ο κ Δούκας.

Και πρόσθεσε: «Διχάζει χωρίς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που και εμείς ζητάμε προοδευτική αλλαγή, γιατί συνολικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα και ο πρωτογενής τομέας έχει πρόβλημα πια επιβίωσης».