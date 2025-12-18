Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Οι απαντήσεις των πολιτών τόσο για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, όσο και για τη δημιουργία πολιτικών φορέων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και την Μαρία Καρυστιανού δείχνουν την πρόθεση για αλλαγή, όχι όμως με «παλιά πρόσωπα».

Το 62% των ερωτηθέντων θεωρεί πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, ενώ το 37% πιστεύει ότι χρειάζεται σταθερότητα. Η πλειοψηφία όσων θέλουν αλλαγή προσδιορίζονται ως αριστεροί. Αντίθετα πολιτική σταθερότητα ζητούν οι κεντροδεξιοί και οι δεξιοί.

Αδιάφορη χαρακτηρίζουν την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στην Αντιπολίτευση. Το 25% τη χαρακτηρίζει θετική και το 22% αρνητική.

Τα ποσοστά για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού και οι δεξαμενές των ψηφοφόρων τους

Σε πιο συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την πιθανότητα να ψηφίσουν ένα κόμμα με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα μόλις το 11% χαρακτήρισε ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να τον ψήφιζε, ενώ το 63% δήλωσε ότι είναι απίθανο. Ο πρώην πρωθυπουργούς έχει ρεύμα στο αριστερό κομμάτι της Βουλής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι μπορεί να αντλήσει ψήφους κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠαΣοΚ και την Πλεύση Ελευθερίας. Στα αξιοσημείωτα και το 10% που παίρνει μεταξύ των αναποφάσιστων.

Ακόμα μικρότερα είναι τα ποσοστά για τον Αντώνη Σαμαρά. Τον πρώην πρωθυπουργό θα ψήφιζε πιθανότατα μόλις το 5%, με το 68% να χαρακτηρίζει απίθανο το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Ωστόσο, εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Ανάμεσα σε αυτούς που είπαν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά ως τρίτη επιλογή εμφανίζονται ψηφοφόροι του ΠαΣοΚ. Φυσικά, στις πρώτες δύο θέσεις είναι η ΝΔ και η Ελληνική Λύση.

Τέλος, καλύτερα είναι τα δεδομένα για την Μαρία Καρυστιανού. Το 14% χαρακτήρισε πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό εκείνη. Αντίθετα, μόλις το 47% είπε ότι αυτό θα ήταν απίθανο.

Η κα Καρυστιανού φαίνεται ότι έχει ρεύμα στα κόμματα διαμαρτυρίας. Από αυτούς που δήλωσαν ότι είναι πιθανό να την ψήφιζαν το 20,2% είναι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας και το 14,4% της Ελληνικής Λύσης. Στα αξιοσημείωτα ότι και εδώ το ΠαΣοΚ είναι τρίτο.