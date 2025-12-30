Το δικό τους σπίτι αναμένεται να αποκτήσουν εντός του 2026, 12.500 δικαιούχοι, από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», αλλά και από το διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, που αφορά στη στέγαση για νέους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δημοσίους υπαλλήλους αλλά και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η απορρόφηση από το μεγάλο στεγαστικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έχει φτάσει στο 65% και έχουν διατεθεί 1,3 δισ. ευρώ που αφορούν στην απόκτηση στέγης από 11.000 πολίτες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου, από το κονδύλι των 700 εκατ. ευρώ που θα τρέξει μέχρι 31 Μαΐου 2026, μετά την παράταση που δόθηκε, αλλά και την διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, το ποσό αυτό είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης 10.000 ακόμη δικαιούχων, με δεδομένο ότι το μέσο κόστος για τα εως τώρα διαμερίσματα κινείται στα ποσά μεταξύ 120.000 και 130.000 ευρώ από 190.000 που δίνει το πρόγραμμα.

Η διαφορά αυτή δίνει «αέρα» για την αγορά περισσοτέρων διαμερισμάτων. Τα ηλικιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνθηκαν, ώστε ιδιώτες ηλικίας από 25 έως 50 ετών, με ελάχιστο όριο εισοδήματος τα 10.000 ευρώ και μέγιστο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση: 20.000 ευρώ για τους άγαμους, 28.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ ανά τέκνο και 31.000€ μονογονεϊκές οικογένειες πλέον 5.000€ ανά τέκνο πέραν του πρώτου, να αποκτήσουν τη δική τους στέγη. Το οικονομικό πλεονέκτημα για τον δικαιούχο του προγράμματος είναι το μηδενικό επιτόκιο και το υπόλοιπο 50% από το Πιστωτικό Ίδρυμα επιβαρύνεται με μειωμένο επιτόκιο, το οποίο είναι προνομιακό.

Τα ποσά του δανείου

Το ανώτατο ποσό δανείου που χορηγείται είναι 190.000 ευρώ. Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς. Ο δανειολήπτης τότε θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 20.000 ευρώ από δικούς του πόρους. Αν η αξία του ακινήτου είναι 250.000 ευρώ, το δάνειο θα περιοριστεί στο ανώτατο όριο των 190.000 ευρώ, και ο δανειολήπτης θα πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο ποσό. Η διάρκεια του δανείου είναι από 3 έως 30 έτη.

Η βασική εξασφάλιση για την παροχή χρηματοδότησης είναι το αποκτηθέν ακίνητο. Η εμπράγματη εξασφάλιση δεν θα ξεπερνά το 120% του ποσού του δανείου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει: Αν κάποιος λάβει δάνειο 100.000 ευρώ, η μέγιστη αξία της εμπράγματης εξασφάλισης (δηλαδή η αξία του ακινήτου για την οποία θα εγγραφεί υποθήκη) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου για τη χορήγηση του δανείου. Σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Παράδειγμα αγοράς, για διαμέρισμα 100τμ, στην Αγία Παρασκευή, του 1987, που πωλείται σήμερα 220.000 ευρώ το αγοράζει κάποιος με ένα δάνειο 150.000 ευρώ για 25 χρόνια. Η δόση χωρίς το «Σπίτι μου ΙΙ» πλησιάζει στα 900 ευρώ ενώ με το πρόγραμμα 600 ευρώ. Όφελος για τον δικαιούχο 300 ευρώ το μήνα. Συνολικό όφελος στα 25 χρόνια δανείου πάνω από 85.000 ευρώ.

Κοινωνική κατοικία

Ταυτόχρονα, 2.500 σπίτια αναμένονται από την ανακαίνιση που θα γίνει σε δημόσια κτίρια τα οποία θα δοθούν μέσω του προγράμματος κοινωνικής στέγασης το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις παράλληλους άξονες:

το γενικό πλαίσιο κοινωνικής στέγης που απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες.

το ειδικό πρόγραμμα για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στην επαρχία ή μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

το στοχευμένο οικιστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: OT.GR