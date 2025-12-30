Συνεχίζεται η τρελή κούρσα στα ακίνητα με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν τη δυναμική των εισοδημάτων. Όπως αναφέρει και η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) η άνοδος των τιμών στα ακίνητα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, ωστόσο με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς η αγορά εισέρχεται σε μια πιο ώριμη φάση.

Η ανοδική πορεία στην αγορά κατοικίας συνεχίστηκε έως και το γ΄ τρίμηνο του 2025, αλλά με εμφανή επιβράδυνση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτιμήσεων της ΤτΕ, το εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν σε ονομαστικούς όρους κατά 7,5%, έναντι 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι τιμές στα ακίνητα

Σύμφωνα με έρευνα της Geoaxis Property & Valuation Services για το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των νεόδμητων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,07% σε ετήσια βάση, ενώ στα μεταχειρισμένα διαμερίσματα η αύξηση ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη, 6,65%. Παρά τη συνέχιση της ανοδικής πορείας, οι ρυθμοί αυτοί υποδηλώνουν επιβράδυνση συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όταν οι αυξήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 8,5% και 7,8% αντίστοιχα.

Η εικόνα της τελευταίας δεκαετίας παραμένει ενδεικτική της έντασης της ανόδου στην αγορά κατοικίας. Από το 2016 έως σήμερα, οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων στις περιοχές που εξετάζει η Geoaxis έχουν αυξηθεί κατά περίπου 100%, ενώ στα μεταχειρισμένα κατά 94%.

Το Μαρούσι εμφανίζει τη μεγαλύτερη συνολική άνοδο τιμών στα νεόδμητα, με ποσοστό 109%, καθώς η μέση τιμή από 1.833 ευρώ/τ.μ. το 2016 έχει φτάσει στα 3.825 ευρώ/τ.μ. το 2025. Ακολουθούν το Παλαιό Φάληρο με αύξηση 104%, το Περιστέρι με 101% και οι Αμπελόκηποι με 99%.

Στο Παλαιό Φάληρο καταγράφεται και η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση για το τελευταίο έτος (8%), με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 4.013 ευρώ/τ.μ. Η ακριβότερη περιοχή του δείγματος είναι ο Χολαργός, όπου η τιμή πώλησης νεόδμητων κατοικιών ανέρχεται στα 4.443 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας άνοδο 4,12% σε ετήσια βάση.

Στα παλαιότερα ακίνητα, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με το Μαρούσι να διατηρεί και εδώ την πρώτη θέση ως προς την αύξηση των τιμών. Από 1.057 ευρώ/τ.μ. το 2016, οι τιμές μεταχειρισμένων διαμερισμάτων έχουν διαμορφωθεί στα 2.121 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας αύξηση 101%. Ο Χολαργός ακολουθεί με 100%, ενώ το Περιστέρι φτάνει το 98%.

Πηγή: ot.gr