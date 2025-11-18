Ακόμα μεγαλύτερη «ανάσα» σε χιλιάδες νέους και οικογένειες συνεχίζει να δίνει το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», την ώρα που η αγορά ακινήτων παραμένει δυσπρόσιτη και τα ενοίκια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο.

Στο πρόγραμμα έγιναν δύο σημαντικές αλλαγές, που ανακοινώθηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η σχετική ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες προβλέπει χαλάρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, πεντάμηνη παράταση στις αιτήσεις και μεταφορά των τελικών εκταμιεύσεων έως τον Αύγουστο του 2026.

Νέα εισοδηματικά όρια

Τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για τους άγαμους,

35.000 ευρώ από 28.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί και

39.000 ευρώ από 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Με αυτά τα όρια, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα με εισόδημα έως 45.000 ευρώ.

Παράταση στις αιτήσεις

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στο «Σπίτι Μου 2» έως τις 31 Μαΐου 2026, αντί για το τέλος του 2025.

Αυτό σημαίνει πως μετατίθεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων στις 31 Αυγούστου 2026.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και καλύπτει ακίνητα κατασκευασμένα έως το 2007.

Στόχος είναι η αξιοποίηση ανενεργών κατοικιών και η στήριξη των νέων να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη με ευνοϊκούς όρους.

Ανακαινίσεις κατοικιών

Παράλληλα, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών, με στόχο να ενταχθούν παλαιά ακίνητα που σήμερα παραμένουν κενά ή εγκαταλελειμμένα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2026 και θα καλύπτει κατοικίες ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών, με επιδότηση έως 80% των δαπανών και ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ (σε ειδικές περιπτώσεις, όπως νησιά, ορεινές περιοχές, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ΑμεΑ, το ποσοστό φτάνει έως 90%).

Η επιδότηση θα επικεντρώνεται κυρίως σε ανακαινίσεις (70%-80%) και σε μικρότερο ποσοστό σε ενεργειακή αναβάθμιση (20%-30%). Καλύπτονται εργασίες όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλαγές σε μπάνιο και κουζίνα, αντικατάσταση δαπέδων, ενώ για την ενεργειακή αναβάθμιση απαιτείται η βελτίωση τουλάχιστον μιας βαθμίδας, π.χ. κουφώματα, θέρμανση ή μόνωση ταράτσας.

«Το στεγαστικό είναι ένα εθνικό ζήτημα»

Όπως αναφέρει ηυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου «Τα προγράμμτα «Σπίτι μου 1 και 2» έφεραν 30.000 σπίτια στην αγορά».

Η υπουργός χαρακτήρισε το στεγαστικό «εθνικό ζήτημα», τονίζοντας ότι, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, η δυσκολία στα ενοίκια είναι μεγάλη. Υπενθύμισε ότι στο τέλος του μήνα ξεκινά η επιστροφή του ενός στα δώδεκα ενοίκια και υπογράμμισε τα θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων Στέγασης: «Με το “Σπίτι μου 1”, 10.000 άνθρωποι απέκτησαν το δικό τους σπίτι.

Το “Σπίτι μου 2”, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έχει ήδη βοηθήσει 11.000 δικαιούχους να αποκτήσουν κατοικία. Και συνεχίζουμε. Όπως προσαρμόσαμε τα κριτήρια στο “Σπίτι μου 1”, προσαρμόζουμε τώρα και το “Σπίτι μου 2” ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και να καλύψει περισσότερα νοικοκυριά. Το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό, με διαθέσιμους πόρους που φτάνουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ, για να μπορέσουν ακόμη 9.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι».

«Για να έχουμε καθαρό μέτρο σύγκρισης, τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες ενέκριναν περίπου 2.000 στεγαστικά δάνεια τον χρόνο. Σήμερα, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, έχουμε φτάσει συνολικά στα 30.000 σπίτια. Αυτή είναι η ουσιαστική ενίσχυση της αγοράς και, κυρίως, της κοινωνίας», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις τιμές των ακινήτων που διατίθενται μέσω των προγραμμάτων, σημείωσε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δεν παρουσιάζουν αυξημένη τιμή σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. Αυτό οφείλεται στο ότι «βγήκαν ξανά στην αγορά πολλά κλειστά σπίτια που παρέμεναν κλειδωμένα και επιβάρυναν τους ιδιοκτήτες με πάγια κόστη χωρίς κανένα όφελος».