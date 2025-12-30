Νέες τιμές διοδίων θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό, με την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis να ξεκινάει τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, τα διόδια τέλη στον οδικό άξονα που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου και τους κάθετους άξονές του, θα αναπροσαρμοστούν σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ). Παράλληλα, οι δωρεάν διελεύσεις θα ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά και μόνο για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων των γεωγραφικών περιοχών της Εγνατίας Οδού.

Οι νέες τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα Ι.Χ. όχημα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών, θα διαμορφωθεί σε 30,45 ευρώ από 24,45 ευρώ σήμερα. Σημειώνεται ότι παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.

Οι νέες τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων στην Εγνατία Οδό