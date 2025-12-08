Η Εγνατία Οδός, ο αυτοκινητόδρομος μήκους 658 χλμ. που εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα μέχρι τους Κήπους του Έβρου και παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 2009, αλλάζει χέρια.

Η σύμβαση παραχώρησης μπαίνει από σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου προς συζήτηση στη Βουλή.

Η Εγνατία Οδός περνά στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects με τελικό τίμημα 1,32 δισ. ευρώ.

Η προσφορά ήταν στα 1,5 δισ. ευρώ, ωστόσο συμφωνήθηκε 180 εκατ. ευρώ να μπουν από τον παραχωρησιούχο σε ειδικό ταμείο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση των προδιαγραφών ασφαλείας των 60 σηράγγων του αυτοκινητοδρόμου.

Η Εγνατία Οδός και οι υποχρεωτικές επενδύσεις

Σε υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ οφείλει να προχωρήσει ο παραχωρησιούχος την πρώτη πενταετία.

Αυτές είναι:

· Αναβάθμιση του άξονα Χαλάστρα-Εύζωνοι μήκους 60 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο διατομής δύο λωρίδων (+ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση.

· Αναβάθμιση του άξονα Λαγκαδάς-Σέρρες-Προμαχώνας μήκους 95 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο διατομής δύο λωρίδων (+ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση.

· Δημιουργία όλων των Χώρων Στάθμευσης Αναψυχής (ΧΣΑ) και Σταθμούς Εφοδιασμού Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

· Δημιουργία Μετωπικού Σταθμού Διοδίων στη θέση Πλάτανος (Ημαθίας) οκτώ λωρίδων διέλευσης.

· Εργασίες στις σήραγγες άνω των 500 μ., ώστε αυτές ν’ αδειοδοτηθούν ως σήραγγες κατηγορίας Α.

· Η αντικατάσταση στηθαίων μήκους 100 χλμ. σε τμήματα σημαντικού κυκλοφοριακού φορτίου, συγκέντρωσης ατυχημάτων με μεγάλης παλαιότητας. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί στους πρώτους 24 μήνες και μετά το δεύτερο έτος ο παραχωρησιούχος θα πρέπει ν’ αντικαθιστά το 1/23 του υπόλοιπου υφιστάμενου οδικού άξονα.

· Εργασίες ανάταξης σε προσδιορισμένα σημεία του οδικού άξονα με έμφαση στις γέφυρες και σε άλλα γεωτεχνικά έργα (Λευκόπετρα Ημαθίας).

· Εγκατάσταση υβριδικού συστήματος καταβολής διοδίων για πέντε τμήματα του οδικού άξονα εντός 24 μηνών από την έναρξη της παραχώρησης.

Η χρηματοδότηση από τον Παραχωρησιούχο

Για τις υποχρεωτικές επενδύσεις οι αρχικοί μέτοχοι του Παραχωρησιούχου (Νέα Εγνατία Οδός) θα καταβάλλουν 395,6 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για 79,1 εκατ. ευρώ ως αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και 316,5 εκατ. ευρώ ως δευτερογενές χρέος.

Το δημόσιο θα συμβάλει χρηματοδοτικά με 60 εκατ. ευρώ.

Η Εγνατία Οδός και τα διόδια

Η Εγνατία Οδός θα αποκτήσει υβριδικό σύστημα διοδίων με αναλογική χρέωση.

Αυτό θα εγκατασταθεί εντός 24 μηνών από την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης. Η καταβολή των διοδίων θα γίνεται και χειροκίνητα αλλά και με πομποδέκτη.

Το αναλογικό σύστημα θα εφαρμοστεί στα τμήματα:

· Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ) Καλοχωρίου έως Α/Κ Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκη)

· Α/Κ Αγίου Ανδρέα έως Α/Κ Άσπρα Χώματα (Καβάλα)

· Α/Κ Δωδώνης έως Α/Κ Παμβώτιδας (Ιωάννινα)

· Α/Κ Μάκρης έως Μεθοριακό Σταθμό Κήπων (Έβρος)

· Α/Κ Ταξιάρχης έως Α/Κ Καλαμιάς (Σιάτιστα)

Σε αυτά τα πέντε τμήματα θα λειτουργεί το αναλογικό σύστημα χρέωσης και η προϋπόθεση είναι να υπάρχει πομποδέκτης.

Στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο θα λειτουργεί ανοικτό σύστημα διοδίων μέσω μετοπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων.

Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης και μέχρι την επίτευξη της Τέταρτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (δύο χρόνια μετά την έναρξη παραχώρησης) η τιμή των διοδίων στον βασικό άξονα της Εγνατίας Οδού και στους τρεις κάθετους άξονες ορίζεται σε 0,04 ευρώ συν ΦΠΑ (0,0496 τελική τιμή) από περίπου 0,03 ευρώ συν ΦΠΑ που είναι σήμερα.

Τα διόδια που θα καταβάλλουν άλλου είδους οχήματα καθορίζονται βάσει συντελεστών που έχουν οριστεί για το βασικό διόδιο που ισχύει για τα ΙΧ Επιβατικά.

Μετά τη διετία, η τιμή θα αναπροσαρμόζεται σταδιακά. Από το ισχύον επίπεδο των 0,04 ευρώ για τα ΙΧ, προβλέπεται αύξηση έως 27,5%, με ανώτατο όριο τα 0,051 ευρώ ανά χιλιόμετρο, χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση τον πληθωρισμό. Οι σταδιακές αυξήσεις θα εφαρμοστούν και στους κάθετους οδικούς άξονες.

Οι χρεώσεις για τα υπόλοιπα οχήματα θα καθορίζονται βάσει συντελεστών επί της βασικής τιμής των ΙΧ. Για τα δίκυκλα ορίζεται τέλος ίσο με το 70% της χρέωσης των επιβατικών, ενώ για τα λεωφορεία το τέλος ανέρχεται σε 2,5 φορές την τιμή των ΙΧ. Στα φορτηγά, ο συντελεστής κυμαίνεται από 2,5 έως 3,5 φορές, ανάλογα με τον αριθμό των αξόνων τους.

Μετά το τρίτο έτος παραχώρησης, τα φορτηγά θα πληρώνουν με βάση την παλαιότητά τους και τους εκπεμπόμενους ρύπους και μπορεί να είναι έως τέσσερις φορές πιο ακριβό από το βασικό τέλος που καταβάλλουν οι κάτοχοι ΙΧΕ.

Πηγή ΟΤ