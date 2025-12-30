Και επίσημα η Εγνατία Οδός αλλάζει χέρια. Μετά την κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης παραχώρησης για 35 χρόνια στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Project φτάνει η ώρα της καταβολής του οικονομικού τιμήματος

Κοντά στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής για την Εγνατία Οδό αναμένεται σήμερα 30 Δεκεμβρίου.

Πηγές θέλουν το τίμημα μετά το rebalancing να κυμαίνεται κοντά στα 1,3 δισ. ευρώ. Ποσό το οποίο κατευθύνεται στο Υπερταμείο και αναμένεται να παρέχει σημαντική δημοσιονομική ανάσα στο ελληνικό δημόσιο.

Ταυτόχρονα, όπως προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης, ποσό 180 εκατ. ευρώ, που συμπεριλαμβάνεται στο καταβλητέο από τον παραχωρησιούχο τίμημα, θα οδηγηθεί σε ειδικό λογαριασμό με στόχο τη χρηματοδότηση των εργασιών πιστοποίησης των σηράγγων του αυτοκινητοδρόμου.

Πηγές θέλουν το τίμημα μετά το rebalancing να κυμαίνεται κοντά στα 1,3 δισ. ευρώ.

Η Εγνατία Οδός και η σύμβαση παραχώρησης

Η Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού υπεγράφη τον Μάρτιο του 2024, με την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Project, η οποία αναλαμβάνει παραχωρησιούχος του οδικού άξονα για χρονικό ορίζοντα 35 ετών.

Στο φυσικό αντικείμενο του Έργου εμπίπτουν:

• ο βασικός Αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού (658 χλμ),

• ο Κάθετος Άξονας Σιάτιστα – Ιεροπηγή / Κρυσταλλοπηγή,

• ο Κάθετος Άξονας Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας

• ο Κάθετος Άξονας Χαλάστρα – Εύζωνοι,

• Παρόδιες Εκτάσεις

Όσον αφορά στα διόδια τέλη, διασφαλίζεται η δυνατότητα παράτασης της ισχύος του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, που προβλέπει ένα ευρύ πλαίσιο απαλλαγών για τοπικές μετακινήσεις στην Εγνατία Οδό, για τους πολίτες οι οποίοι κατοικούν σε οικισμούς και περιοχές, όμορες του εν λόγω οδικού δικτύου.

Οι απαλλαγές αυτές προβλέπεται πως με εντολή του Δημοσίου, μπορούν να διατηρηθούν για δύο ακόμα έτη από την Έναρξη της Παραχώρησης, με δυνατότητα επέκτασης του μέτρου για ένα ακόμα έτος, κατόπιν συμφωνίας με τον Παραχωρησιούχο.

Η Εγνατία Οδός και οι υποχρεωτικές επενδύσεις

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην πρώτη πενταετία της να προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ.

Αυτές είναι:

• Αναβάθμιση του άξονα Χαλάστρα-Εύζωνοι μήκους 60 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο διατομής δύο λωρίδων (+ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση.

• Αναβάθμιση του άξονα Λαγκαδάς-Σέρρες-Προμαχώνας μήκους 95 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο διατομής δύο λωρίδων (+ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση.

• Δημιουργία όλων των Χώρων Στάθμευσης Αναψυχής (ΧΣΑ) και Σταθμούς Εφοδιασμού Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

• Δημιουργία Μετωπικού Σταθμού Διοδίων στη θέση Πλάτανος (Ημαθίας) οκτώ λωρίδων διέλευσης.

• Εργασίες στις σήραγγες άνω των 500 μ., ώστε αυτές ν’ αδειοδοτηθούν ως σήραγγες κατηγορίας Α.

• Η αντικατάσταση στηθαίων μήκους 100 χλμ. σε τμήματα σημαντικού κυκλοφοριακού φορτίου, συγκέντρωσης ατυχημάτων με μεγάλης παλαιότητας. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί στους πρώτους 24 μήνες και μετά το δεύτερο έτος ο παραχωρησιούχος θα πρέπει ν’ αντικαθιστά το 1/23 του υπόλοιπου υφιστάμενου οδικού άξονα.

• Εργασίες ανάταξης σε προσδιορισμένα σημεία του οδικού άξονα με έμφαση στις γέφυρες και σε άλλα γεωτεχνικά έργα (Λευκόπετρα Ημαθίας).

• Εγκατάσταση υβριδικού συστήματος καταβολής διοδίων για πέντε τμήματα του οδικού άξονα εντός 24 μηνών από την έναρξη της παραχώρησης.

Πηγή ΟΤ