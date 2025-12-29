Τραγωδία με μετανάστες σήμερα στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στην περιοχή Πεταλίδες στη Σάμο. Ενας μετανάστης έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη αγνοούνται, μετά από περιστατικό που κινητοποίησε από τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν αρχικά 26 μετανάστες στη στεριά, γεγονός που σήμανε συναγερμό για πιθανή θαλάσσια μεταφορά μεταναστών με κάποια άτομα στη θάλασσα.

Μετά από συντονισμένες έρευνες στη θάλασσα, εντοπίστηκε η σορός ενός μετανάστη. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, τέσσερα ακόμη άτομα είναι αγνοούμενοι.

Στις έρευνες συμμετέχουν σκάφος του Λιμενικού, ιδιωτικό πλωτό μέσο, ενώ η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Στην επιχείρηση συνδράμει ελικόπτερο, με τις Αρχές να ερευνούν κάθε πιθανό σημείο.

Οι διασώσεις στη Γαύδο

Την ίδια ώρα, σε διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης λαμβάνουν χώρα νότια της Κρήτης. Συνολικά 170 μετανάστες διασώθηκαν από υπερφορτωμένα σκάφη, με το Λιμενικό να προχωρά και σε συλλήψεις φερόμενων διακινητών. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποίησε τις Λιμενικές Αρχές Παλαιόχωρας, Καλών Λιμένων, Κόκκινου Πύργου, Αγίας Γαλήνης και Γαύδου, μετά από σήμα κινδύνου 45 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ειδκότερα, το φορτηγό πλοίο «MURABBA», σημαίας Λιβερίας, περισυνέλεξε 109 αλλοδαπούς, τους οποίους μετέφερε ανοιχτά του λιμανιού της Παλαιόχωρας. Εκεί, μετεπιβιβάστηκαν σε δύο πλωτά του Λιμενικού και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Χθες το μεσημέρι, νέο περιστατικό καταγράφηκε 49,2 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό πλοίο «SVS HONESTY», σημαίας Βανουάτου, διέσωσε 31 αλλοδαπούς – 26 άνδρες και 5 ανήλικους.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ», ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό συνοδεία στελεχών του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου 2025, καταβάλλοντας ποσά από 150.000 έως 200.000 αιγυπτιακές γκινέ ο καθένας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως διακινητής.