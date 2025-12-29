Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (29/12) στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, όπου δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα trikalaola.gr πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 73 ετών και μια γυναίκα 65 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία για τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει.