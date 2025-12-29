Ενοχλημένος εμφανιζόταν με τη δημοσιογραφική έρευνα ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που βρέθηκε δολοφονημένη το 2022 στο Κολωνάκι. «Μην με ενοχλείτε, ο φάκελος έχει κλείσει» έλεγε στον δημοσιογράφο που είχε επικοινωνήσει μαζί του, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία «ατύχημα». Ο 60χρονος επέμενε ότι το πόρισμα θανάτου της μητέρας του είχε βγει και εκείνη είχε χάσει τη ζωή της στη φωτιά που είχε προκληθεί από τσιγάρο.

Οι πιο στενοί συγγενείς δεν μπορούν να πιστέψουν πως ήταν ικανός για ένα τόσο στυγερό έγκλημα. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Για να καταλάβετε ήμασταν οι πιο κοντινοί άνθρωποι στην 87χρονη. Ούτε που περνούσε από το μυαλό μας ότι ο γιος μπορεί να κρυβόταν πίσω από κάτι τέτοιο. Κι εμάς μας σοκάρει η αγριότητα του εγκλήματος. Το ότι κάποιος την νάρκωσε και στη συνέχεια έβαλε φωτιά δείχνει προμελέτη. Όλο αυτό μας ξεπερνά. Δεν έχουμε κληθεί για κατάθεση. Κι εμείς μαθαίνουμε τις εξελίξεις από την τηλεόραση», ανέφερε η ανιψιά της 87χρονης.

Από τα rave party στην άγρια δολοφονία

Σε βίντεο ντοκουμέντο από τη δεκαετία του ‘90 που φέρνει σήμερα το Live News φαίνεται ο κατηγορούμενος να μιλά σε εκπομπή ως διοργανωτής παράνομων rave party στα Οινόφυτα. «Είναι ο τρόπος διασκέδασης που ξεφεύγει από το καθημερινό» έλεγε.

Για τον ίδιο, το rave δεν ήταν απλώς διασκέδαση. Ήταν μία ολόκληρη ιδεολογία που τον οδήγησε να διοργανώνει παράνομα πάρτι στα Οινόφυτα, σε εκτάσεις που ανήκαν στον πατέρα του.

Μετά τη μόδα των rave party, δημιούργησε μία φάρμα παραγωγής αυγών, η οποία όμως κατέρρευσε. Ως μοναχογιός του πρώην υπουργού ΠαΣοΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε την οικονομική άνεση να μην εργάζεται. Οι συγκρούσεις όμως με τη μητέρα του ήταν συχνές, με εκείνη να τον πιέζει να βρει μία σταθερή δουλειά.

Οι καβγάδες και τα χρέη

«Τον γιο τον ξέρω από παιδί. Δεν είχανε καλές σχέσεις, βρίζονταν. Η γυναίκα ήταν κλειδωμένη. Την είχε κλειδώσει μέσα», υπογράμμισε ένοικος της πολυκατοικίας όπου διέμενε η 87χρονη.

Μετά τον θάνατο του υπουργού, η γυναίκα κλείστηκε στο σπίτι στο Κολωνάκι. Ο μόνος που την επισκεπτόταν ήταν ο γιος και οι διανομείς που άφηναν τα ντελίβερι στους γείτονες καθώς η ίδια δεν άνοιγε την πόρτα σε κανέναν.

Οι γείτονες άκουγαν έντονους τσακωμούς ανάμεσα στον γιο και τη μητέρα. Εκείνος ισχυρίζεται πως ο λόγος ήταν το τσιγάρο που δεν έκοβε η ηλικιωμένη, με πληροφορίες πάντως να αναφέρουν πως ήταν βουτηγμένος στα χρέη.

«Τα είχε πουλήσει όλα. Είχαμε μία μικρή κόντρα επί χρόνια με το τσιγάρο. Επειδή είμαι φανατικός αντικαπνιστής και αυτή ήταν φανατική καπνίστρια, είχαμε καταλήξει να της αφήνω μόνο ένα πακέτο την ημέρα», έλεγε ο ίδιος.

Στο σπίτι της χήρας του υπουργού δεν υπήρχαν αντικείμενα αξίας καθώς, όπως λέει, τα ξεπουλούσε εκείνη για να αγοράζει τσιγάρα. «Και είχαμε με αυτό διαμάχη, οπότε είχε πουλήσει πράγματα και έβαζε τους γείτονες να πηγαίνουν να της παίρνουν κρυφά τσιγάρα».

Η κηδεία

Τα χρέη του φέρεται να ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ και λίγο πριν τον κορωνοϊό ο γιος αποφάσισε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι όπως αποκαλύπτει μεσίτρια στο Live News.

«Πουλιόταν από τότε. Φανταστείτε δηλαδή χρονιά, το 2018 – 2019. Θέλανε να πουλήσουν το σπίτι. Το είχαν όλα τα μεσιτικά του Κολωνακίου, το δείχνανε. Τον καιρό που το πουλάγαμε είχε φτάσει σε ένα νούμερο, 850.000 ευρώ, κάπου εκεί. Γιατί ήθελε να φύγει το σπίτι και για κάποιους λόγους δεν πουλιόταν» είπε.

Όλοι οι μεσίτες μιλούσαν αποκλειστικά με τον γιο. Δεν είχαν καμία επικοινωνία με την 87χρονη που, σύμφωνα με τον γιο, ήταν σύμφωνη με την πώληση.

Ο 60χρονος υποστήριζε πως είχε καθημερινή και στενή επικοινωνία με την μητέρα του, όμως εκείνο το πρωινό έτυχε να μην μιλήσουν.

Συγγενείς αναφέρουν στο LIVE NEWS πως ο γιος δεν εμφανίστηκε καν την ημέρα της κηδείας λέγοντας πως είχε covid.

«Περιττό να σου πω ότι μου την έστειλε εδώ (τη μητέρα του) και εκείνος μου είπε ότι είχε covid και την έθαψα εγώ στον οικογενειακό τάφο. Είπε ‘Κάηκε η …. Έχουμε οικογενειακό τάφο; Γιατί εδώ θέλουνε να την θάψουμε στου Ζωγράφου, τι δουλειά έχω εγώ με του Ζωγράφου;’. Λέω ‘Ναι παιδί μου, υπάρχει οικογενειακός τάφος με τους γονείς της και τα αδέρφια της’. Και ήρθε με νεκροφόρα. Κλειστό καρφωμένο το φέρετρο. Εγώ κάνω και τα μνημόσυνά της και έχω εδώ και τη φωτογραφία της και την βλέπω και της λέω ‘Ε ρε θεία, πώς έγινες έτσι;’. Τουλάχιστον αν μας έλεγε κάτι θα την έπαιρνα εδώ στο σπίτι μου, αφού δεν την ήθελε, τι να πω», λέει ανιψιά της 87χρονης.

«Από τα σύννεφα δεν έχω πέσει…»

Φίλος του 60χρονου αποκαλύπτει από την πλευρά του:

«Το συμβάν και τον θάνατο της μητέρας του δεν τον ανακοίνωσε στον προσωπικό του λογαριασμό, το τι συνέβη, το περιστατικό τέλος πάντων. Μου το είπε εμένα κάποια στιγμή αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς σε ποια χρονολογία μου το είπε, όχι κοντά πάντως στο συμβάν. Αργότερα, μπορεί να ήταν το 2023, μπορεί και το 2024. Και δεν είχε κάνει καμία ανακοίνωση, μου το είπε βέβαια, ότι δεν το έβγαλα γιατί δεν θέλω να με λυπούνται, κτλ. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάπως θλιμμένος να το πω έτσι… Από τα σύννεφα δεν έχω πέσει γιατί αυτές τις μέρες που το πήρα χαμπάρι, έκανα μία ερώτηση στον εαυτό μου, ότι αν με ρώταγε κάποιος ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα, θα ήταν ο … και ξαναλέω λόγω της παράνοιας που διέκρινα».