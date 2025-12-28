Το εορταστικό ωράριο δε θα μπορούσε παρά να επηρεάσει και τις Τράπεζες για τις οποίες ήδη έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα λειτουργίας τους για την Πρωτοχρονιάς.

Οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα αποκατασταθεί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.

Η τελευταία επίσημη αργία

Η τελευταία επίσημη τραπεζική αργία της εορταστικής περιόδου είναι η Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Θεοφανίων.

Κατά τη διάρκεια των αργιών, οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω e-banking, mobile banking και ΑΤΜ. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα εμβάσματα προς άλλες τράπεζες ενδέχεται να καθυστερήσουν, λόγω των επίσημων διατραπεζικών αργιών.