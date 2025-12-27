Την ανάγκη η επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία να συνοδευτεί από ισχυρές και μόνιμες εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε, από κοινού με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ελιζέ, στόχος της συνομιλίας ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία, η Γαλλία προτίθεται να συνεργαστεί στενά με τις ΗΠΑ στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, επί τη βάσει των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της «Συμμαχίας των Πρόθυμων», της οποίας πρόεδροι είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, για να συνδράμουν την Ουκρανία.

Τέλος, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όλες τις διαβουλεύσεις που τους αφορούν, ενώ καταδικάζονται απερίφραστα οι τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μελόνι: Να διατηρηθεί η συμφωνία απόψεων μεταξύ ΕΕ, Ουκρανίας και ΗΠΑ

Και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε απόψε, μαζί με άλλους ηγέτες, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την παραμονή της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «κατά την συνομιλία αυτή, η Μελόνι εξέφρασε και επανέλαβε την σημασία – η οποία δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη – του να διατηρηθεί η συμφωνία απόψεων ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους, στην Ουκρανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να τεθεί τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ένοπλης σύγκρουσης».

«Μόνο μέσω αυτής της ισχυρής σύμπτωσης απόψεων, η Ρωσία μπορεί να τεθεί ενώπιον των ευθυνών της και να παρακινηθεί να επιδείξει πραγματική διάθεση να καθίσει στο διαπραγματευτικό τραπέζι», επισημαίνει η ιταλική κυβέρνηση.