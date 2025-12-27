Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι θα έχει επαφές με Ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης στον Καναδά, καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου την Κυριακή έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μήνυμα του προς τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του, ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος του κατευθύνεται προς τη Φλόριντα και ότι η στάση στον Καναδά θα αξιοποιηθεί για διπλωματικές επαφές υψηλού επιπέδου.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν θα πραγματοποιήσουμε στάση στον Καναδά, όπου θα συναντηθώ με τον πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ. Παράλληλα, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το εδαφικό στο επίκεντρο των συνομιλιών με Τραμπ, κόκκινες γραμμές και συμβιβασμοί

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρεθεί το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα του εδαφικού της Ουκρανίας, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο έχει σαφείς «κόκκινες γραμμές», εξέφρασε ωστόσο την εκτίμηση ότι υπάρχουν περιθώρια για αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες ασφάλειας, η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να διεξαγάγει δημοψήφισμα και υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Τόνισε επίσης ότι η χώρα του έχει άμεση ανάγκη από επιπλέον πυραύλους αεράμυνας, καθώς η Ρωσία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε ακόμη στην απαίτηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να συμμετάσχουν στις ουκρανικές εκλογές και Ουκρανοί πολίτες που βρίσκονται στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρόβλεψη θα έθετε σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και θα υπονόμευε την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας.