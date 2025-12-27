ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Εν όψει της εξόδου των Χριστουγέννων και αφού ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δώσει το σύνθημα, λέγοντας στο υπουργικό συμβούλιο ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί εκβιασμούς, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι για λόγους ασφαλείας δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς ενώ θα βρίσκονταν παραταγμένα τρακτέρ στην άκρη τους. Εγώ, που κατά κανόνα ακούω τις θέσεις των ειδικών, και για θέματα οδικής ασφάλειας υποτίθεται ο επίσημος ειδικός του κράτους είναι η τροχαία, το βρήκα λογικό και είπα ότι δεν είναι δυνατόν η τροχαία να έφτασε στο σημείο να δεχθεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό», επιτείνοντας την ταλαιπωρία των πολιτών χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι κυκλοφορώντας συχνά στο εθνικό δίκτυο ξέρω ότι μονίμως σε μεγάλα τμήματά του, μεγαλύτερα από αυτά των αγροτικών μπλόκων, η κυκλοφορία διεξάγεται σε μια λωρίδα, λόγω έργων, χωρίς επαρκή αστυνόμευση, σήμανση και φωτισμό, χωρίς να τηρείται κανένα χρονοδιάγραμμα και χωρίς επαρκή πληροφόρηση των οδηγών και γενικά σε συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές που είδα στην τηλεόραση αυτές τις μέρες. Αλλά και πάλι, καλόπιστα δέχθηκα ότι η απόφαση της τροχαίας ήταν η ενδεδειγμένη. Ίσως θα έπρεπε να υποψιαστώ την ανάμιξη του επικοινωνιακού επιτελείου της κυβέρνησης στη λήψη της απόφασης αυτής, όταν είδα την ταχύτητα και το πάθος, με το οποίο η γνωστή στρατιά των «ανεξάρτητων» ΜΜΕ και των επίσης γνωστών και πανταχού παρόντων «σχολιαστών» των κοινωνικών δικτύων και «αρθρογράφων γνώμης» επιτέθηκε στους αγρότες που έλεγαν ότι οι ίδιοι δεν κλείνουν τους δρόμους. Επίσης, και σε όποιον τόλμησε να διατυπώσει επιφυλάξεις και να αναρωτηθεί γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνεται για λίγα χιλιόμετρα, με προσοχή και με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας η κυκλοφορία δίπλα από τα αγροτικά οχήματα των διαμαρτυρομένων, αντί να γίνονται πολύ μεγάλους μήκους και εξαιρετικά χρονοβόρες παρακάμψεις σε άθλιους και σαφώς μεγαλύτερης επικινδυνότητας παράδρομους. Βεβαιώθηκα, όμως, για την ανάμιξη αυτή, όταν την επομένη κιόλας, σε πολλά σημεία των μπλόκων η τροχαία έκανε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έλεγε, επιτρέποντας στους εξοδούχους να χρησιμοποιούν μια ή δυο λωρίδες της εθνικής, δίπλα από τους αγρότες, αντί να τους στέλνει από τα χωράφια. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Για την αλλαγή αυτή της στάσης της αρμόδιας υπηρεσίας δεν δόθηκε καμιά εξήγηση, σε βαθμό που οι «ιδιωτικές ενημερωτικές ομάδες», η «φρουρά» και οι παρατρεχάμενοι τους εξακολουθούσαν να αποκαλούν εγκληματίες όποιους έλεγαν να επιτραπεί η διέλευση οχημάτων παράλληλα με τις κινητοποιήσεις. Αυτό είναι κάτι που γενικότερα πρέπει να το δουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ συχνά, όταν αλλάζουν αιφνιδιαστικά στάση σε κάποιο ζήτημα, ξεχνάνε να ενημερώσουν τους πιο χαμηλόβαθμους κι έτσι εμφανίζονται εξαπτέρυγα της κυβέρνησης να βρίζουν κάποιους, των οποίων την άποψη τελικά υιοθέτησε η ίδια η κυβέρνηση. Αυτή η διαφορά φάσης δικαιολογείται ίσως από την ικανότητα αντίληψης διαφόρων δημοσιολογούντων, αλλά βλάπτει την εικόνα της κυβέρνησης, για την οποία έχετε αντιληφθεί πόσο ενδιαφέρομαι. Εξήγηση, όπως είπαμε, δεν δόθηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Ο φίλος μου ο δημοσκόπος μου έλεγε ότι η κυβέρνηση, που στον τομέα της επικοινωνίας όλα τα μετράει και τα ξαναμετράει με κυλιόμενες έρευνες, focus group και άλλα εργαλεία, είδε ότι ο «κοινωνικός αυτοματισμός» κινδύνευε να γυρίσει μπούμερανγκ. Οι πολίτες πράγματι είναι θυμωμένοι με το αγροτικό ζήτημα και θα θύμωναν ακόμη περισσότερο με την ταλαιπωρία, αλλά στην πλειοψηφία τους είναι θυμωμένοι με την κυβέρνηση, όχι με τους αγρότες. Κι όσο μεγαλύτερη ταλαιπωρία θα υφίσταντο στις λίγες μέρες των διακοπών τους, τόσο πιο πολύ θα θύμωναν εναντίον της. Οπότε, σοφά ποιώντας οι αρμόδιοι για την οδική ασφάλεια, μετέβαλλαν άποψη, συνδυάζοντας αντικειμενικούς και επικοινωνιακούς στόχους και αφήνοντας τους αναρμόδιους «ειδικούς» να χτυπιούνται μόνοι τους στο ίντερνετ. Ας ελπίσουμε ότι και στην επόμενη μεγάλη έξοδο όλα θα κυλίσουν χωρίς ατυχήματα και επεισόδια και με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία των πολιτών, με μόνη απώλεια την σοβαρότητα ορισμένων, αρμόδιων και μη. Αλλά η σοβαρότητα ήταν ούτως ή άλλως χαμένη υπόθεση.

Νεανικό ακροατήριο αναζητεί ο Τσίπρας

Να διαμορφώσει κλίμα ότι συνασπίζονται γύρω του νέοι άνθρωποι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και προς αυτή την κατεύθυνση θα ενταθούν οι προσπάθειές του το επόμενο διάστημα στην πορεία και προς το νέο κόμμα. Ο πρώην Πρωθυπουργός άκουσε προφανώς την κριτική ότι στις δυο πρώτες εκδηλώσεις για το βιβλίο του «Ιθάκη» δεν υπήρχαν πολλοί νέοι άνθρωποι και πως συγκεντρώνονται από τη μέση ηλικία και πάνω.

Ετσι, αποφάσισε να αλλάξει αυτή την εικόνα με συναντήσεις με νεολαίους που έγιναν τόσο στην Πάτρα όσο και προ ημερών στην Αθήνα. Μάλιστα την τελευταία συνάντηση, λίγα εικοσιτετράωρα πριν τα Χριστούγεννα, με φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την οργάνωσε έμαθα ο καθηγητής Δημόσιας Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Χάρης Αθανασιάδης που είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας.

Κείμενα υποστήριξης για το νέο κόμμα

Να μείνω στον Τσίπρα και να σας ενημερώσω ότι θα αρχίσουν μετά την Πρωτοχρονιά να εμφανίζονται περισσότερα κείμενα υποστήριξης του πρώην Πρωθυπουργού μέσω της διαδικασίας αυτοοργάνωσης που θέλει και ο ίδιος. Μέχρι στιγμής έχουμε δει κείμενα σε Πέλλα και Μεσσηνία –στην Άρτα, τόπο καταγωγής του, δεν εμφανίστηκε κείμενο υποστήριξης ακόμα και μου φάνηκε περίεργο, αλλά μου ειπώθηκε από συνομιλητές του πρώην Πρωθυπουργού πως δεν υπάρχει κεντρική καθοδήγηση για αυτές τις πρωτοβουλίες.

Επίσης, κείμενο θα δούμε και στο νότιο τομέα της Β΄ Αθηνών εντός των προσεχών ημερών. Σιγά – σιγά θα κυκλοφορούν όλο και περισσότερα, αλλά μέχρι στιγμής μαθαίνω πως δεν υπάρχουν εκπλήξεις, αφού οι υπογραφές είναι πρώην ή νυν στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε συνεδριακούς ρυθμούς το ΚΚΕ

Το 2026 είναι χρονιά συνεδρίου για το ΚΚΕ το οποίο αυτές τις μέρες στόλισε αναλόγως την έδρα του στον Περισσό όχι με χριστουγεννιάτικα έλατα αλλά με πανό και συνθήματα. Οι προετοιμασίες ενόψει του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος που θα διεξαχθεί στις 29-31 Ιανουαρίου συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς παρά την εορταστική ανάπαυλα. Άλλωστε το ΚΚΕ βρίσκεται επί ποδός καθώς πρωταγωνιστεί στα αγροτικά μπλόκα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές διαδικασίες και η συζήτηση επί των Θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής για το συνέδριο υπό το κεντρικό σύνθημα «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

Οι επιτελείς του Περισσού επικεντρώνουν την προσοχή τους στην προώθηση και ενίσχυση εκείνων των χαρακτηριστικών ώστε το ΚΚΕ να είναι ένα κόμμα «παντός καιρού» και «έτοιμο για όλα», όπως επισημαίνουν. Επίσης, οκ Περισσός «οχυρώνεται» πολιτικά και ιδεολογικά χωρίς να υπάρχουν σοβαρές εσωκομματικές «παραφωνίες», όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον στον διεξαγόμενο προσυνεδριακό διάλογο, παρά κάποιες επιμέρους αιχμές για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχέση τακτικής και στρατηγικής, ή ορισμένες «ρωγμές» που υπήρξαν στον συνδικαλιστικό βραχίονα του κόμματος, το ΠΑΜΕ, με αποχωρήσεις συνδικαλιστών.

Η Σδούκου υποψήφια στα Γρεβενά

Αν και η αντιπαράθεση ακόμη και τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν έντονη στα τηλεοπτικά παράθυρα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, υπήρξαν και πιο…χαλαρές στιγμές μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων, με τον Χρήστο Γιαννούλη να ζητεί από την Αλεξάνδρα Σδούκου την μανιταρόπιτα που του έχει υποσχεθεί, με μανιτάρια από την πόλη καταγωγής της, που είναι τα Γρεβενά. Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, υποσχέθηκε ότι θα την φτιάξει. Για να ξέρετε όμως και την στόχευση της, η Σδούκου θα είναι υποψήφια στην μονοεδρική των Γρεβενών, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά η στήλη σας αποκαλύπτει ότι η υποφηφιότητά της έχει «κλειδώσει».

Νέα δικογραφία «βόμβα» για ΟΠΕΚΕΠΕ

Κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τη νέα δικογραφία που φαίνεται ότι είναι προ των πυλών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνομιλίες βουλευτών της ΝΔ. «Βέβαια το θέμα είναι τι λένε σε αυτές τις συνομιλίες, και εάν κάποιοι από αυτούς εκείνη την περίοδο ήταν υπουργοί» λέει κομματική πηγή, περιμένοντας και η ίδια την δικογραφία από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.

Το μήνυμα του Προέδρου

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα μαθαίνω ότι είναι έτοιμο. Το γύρισμα έγινε με συνεργείο της ΕΡΤ προ ημερών. Αν και γνωρίζω το περιεχόμενό του κωλύομαι να σας το αποκαλύψω. Θα σας αναφέρω μόνο ότι είναι πεντάλεπτο και θα προβληθεί, παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο την Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Τι άλλο έμαθα; Όπως συνηθίζει ο Πρόεδρος έβαλε και σε αυτό το μήνυμα μια αναφορά από έργο ενός ποιητή. Ποιο έργο και ποιος ποιητής; Ελύτης και Άξιον Εστί.

Τα ήρεμα νερά και οι συμβιβασμοί

Για όσους συνεχίζουν να αναρωτιούνται περί της λογικής του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών να μιλούν μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της Τουρκίας το 2023 για «ιστορική ευκαιρία» επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, την απάντηση έδωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης (Σκάι). «Τα ήρεμα νερά είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού, μια βασική θεμελιώδης πολιτική επιλογή. Μας έδωσε πολύ χρόνο να ανασυνταχθούμε και για την άμυνά μας και για την οικονομία μας και για την διπλωματία μας», είπε ο υπουργός αποδίδοντας ουσιαστικά τη χάραξη της στρατηγικής στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτή είναι, άλλωστε, η πραγματικότητα, καθώς στην αρχή της τετραετίας ο πρωθυπουργός είχε άλλες προτεραιότητες στο εσωτερικό. Ως εδώ όλα καλά. Όμως, άνθρωπος μου από το Μέγαρο Μαξίμου μου είπε τις προάλλες ότι τότε δημιουργήθηκαν «μεγάλες προσδοκίες. Και ο Μητσοτάκης δεν ήταν αυτός που τις δημιούργησε». Εμείς, πάντως, θυμόμαστε τον πρωθυπουργό στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή του μετά τη νίκη του Ιουνίου 2023 να μιλά για «ευκαιρία» αλλά και για την ανάγκη να σκεφτόμαστε ότι λύση στα ελληνοτουρκικά θα συμπεριλαμβάνει και «συμβιβασμούς».