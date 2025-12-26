Στη σύλληψη του γιου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένη Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι το 2022 προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, μετά από το σχετικό ένταλμα.

Η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Αρχικά είχε θεωρηθεί δυστύχημα καθώς βρέθηκε απανθρακωμένη, αλλά σχεδόν 4 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε ως έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός είχε φύγει από τη ζωή το 2007.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας και οδήγησαν τις αστυνομικές αρχές στο γιο της θανούσης ο θάνατός της προήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Οι πραγματογνώμονες κατέληξαν πως ο καναπές του καθιστικού, ο γύρω χώρος και το ίδιο το σώμα της άτυχης γυναίκας είχαν διαβραχεί με εύφλεκτο υγρό, και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν σκόπιμα. Η μέθοδος – διαβροχή και ανάφλεξη – παραπέμπει ξεκάθαρα σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όταν η γυναίκα, που ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «αρχόντισσα του Κολωνακίου», βρέθηκε νεκρή, θεωρήθηκε πως η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.

Το πόρισμα, ωστόσο, των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής ανέφερε πως υπήρξε εύφλεκτο υγρό και η φωτιά μπήκε για να σκεπάσει τα ίχνη της δολοφονίας. Για την υπόθεση κατέθεσε ένα άτομο από το κοντινό περιβάλλον της.

Όπως αποδείχθηκε, η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της είναι μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια αλλά όχι θάνατο από φωτιά.

Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν της βάλουν φωτιά.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν τελικά το σενάριο. Στα ρούχα της ηλικιωμένης ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, είχε ποτίσει με αυτήν τον καναπέ που καθόταν το θύμα και τον χώρο γύρω από αυτήν και ύστερα έβαλε φωτιά.

Η αντίδραση του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με τον γιο της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου, ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου της εκπομπής να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα σε εξέλιξη. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.