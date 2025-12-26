Νέα πτώση σημείωσαν τον Νοέμβριο οι αιτήσεις για χορηγήσεις νέων αδειών διαμονής, μέσω του προγράμματος χρυσή βίζα.

Μπορεί η συνεισφορά των ακινήτων να παραμένει κρίσιμη όσον αφορά το μερίδιο επί του συνόλου των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, πλην όμως η εφετινή χρονιά συνοδεύεται από πτώση με την αγορά να αναζητεί νέο σημείο ισορροπίας μετά και τις αλλαγές στο πρόγραμμα Golden Visa.

Η χρυσή βίζα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τα οποία διατηρείται η πτωτική πορεία των νέων αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα».

Στο εντεκάμηνο του 2025 τα αιτήματα αδειών μόνιμου επενδυτή Golden Visa (αρχικές χορηγήσεις) με βάση τα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου φτάνουν τα 6.614

Μόνο για το μήνα Νοέμβριο ήταν στα 377, λιγότερα σε σύγκριση με τα 481 αιτήματα του Οκτωβρίου και 413 αιτήματα του Σεπτεμβρίου.

Μετά τον Αύγουστο (309 αιτήματα) ο Νοέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας της χρονιάς φέτος.

Το εντεκάμηνο του 2025 τα αιτήματα αδειών μόνιμου επενδυτή Golden Visa έφτασαν τα 8.059.

Παράγοντες της αγοράς μιλώντας στον ΟΤ αναφέρουν ότι παρατηρείται εξομάλυνση του αριθμού των αιτήσεων μετά την «έκρηξη» που προκλήθηκε την περίοδο 2023-2024, λόγω των διαδοχικών αυξήσεων στο ελάχιστο όριο επένδυσης.

Με βάση τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο εννεάμηνο του 2025, οι καθαρές εισπράξεις από τις ξένες άμεσες επενδύσεις για την αγορά ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 1,466 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 23,9% έναντι του αντίστοιχου επιπέδου εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2024.

Όπως διαπιστώνει η ΤτΕ το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται ελαφρώς πιο συγκρατημένο σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του προγράμματος Golden Visa, καθώς και των καθαρών εισπράξεων από ξένες άμεσες επενδύσεις για αγοραπωλησίες ακινήτων.

Τα… όρια

Μετά και τις τελευταίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, η χορήγηση άδειας διαμονής με την αγορά ακινήτου προβλέπει ελάχιστο ύψος επένδυσης 800.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην Αττική, στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα νησιά με ελάχιστο πληθυσμό 3.100 κατοίκων. Παράλληλα, το ακίνητο οφείλει να είναι ελάχιστης επιφανείας 120 τ.μ.

Στην υπόλοιπη χώρα και τα μικρότερα νησιά, το ελάχιστο ύψος διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ (από 250.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως).

Επίσης, εφόσον η κατοικία που αγοράζεται προέρχεται από αλλαγή χρήσης, δηλαδή το κτίριο ήταν π.χ. βιομηχανικό, αποθήκη, γραφείο κ.λπ., τότε η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση μειώνεται στις 250.000 ευρώ, με την ταυτόχρονη απαγόρευση όμως της αξιοποίησης του ακινήτου μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πηγή: ot.gr