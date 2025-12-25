Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στο έθνος την παραμονή των Χριστουγέννων, υπενθυμίζοντας μια παραδοσιακή πεποίθηση ότι «οι ουρανοί ανοίγουν» αυτή τη νύχτα και ότι οι Ουκρανοί κάνουν μια μοναδική ευχή.

«”Ας πεθάνει”, μπορεί να σκεφτόμαστε ο καθένας μας», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Αλλά όταν στρεφόμαστε προς τον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο».

«Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Παλεύουμε για αυτήν. Και προσευχόμαστε για αυτήν. Και την αξίζουμε», είπε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί επιθυμούν κάθε οικογένεια να ζει σε αρμονία και κάθε παιδί να χαίρεται με δώρα, χαμόγελα και πίστη στην καλοσύνη και τα θαύματα.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η καλοσύνη και η αλήθεια θα επικρατήσουν: «Να υπάρξει νίκη της ειρήνης. Να υπάρξουμε εμείς. Και να υπάρξει η Ουκρανία».

«Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι Ρώσοι έδειξαν για άλλη μια φορά ποιοι είναι πραγματικά. Μαζικοί βομβαρδισμοί, εκατοντάδες «shaheds», βαλλιστικοί πύραυλοι, επιθέσεις Kinzhal – χρησιμοποιήθηκαν τα πάντα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Έτσι χτυπούν οι άθεοι. Έτσι ενεργούν όσοι δεν έχουν απολύτως τίποτα κοινό με τον Χριστιανισμό ή με οτιδήποτε ανθρώπινο».

«Αλλά εμείς αντέχουμε. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και σήμερα, προσευχόμαστε για όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή – να επιστρέψουν ζωντανοί. Για όλους όσους βρίσκονται σε αιχμαλωσία – να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Για όλους τους πεσόντες ήρωές μας που υπερασπίστηκαν την Ουκρανία με το κόστος της ζωής τους».

Το βίντεο με το μήνυμα του Ζελένσκι