Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τετάρτη. Νεφώσεις με βροχές αναμένεται να επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, εκτός από τις κεντρονότιες Κυκλάδες και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου έως την Κρήτη όπου θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στις βόρειες περιοχές του Αιγαίου και στα δυτικά τμήματα της χώρας ενώ χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν πάνω από τα 1400m στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και πάνω από τα 1500-1800m στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 8 -17 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 8- 13 βαθμούς.

Έκτακτο Δελτίο επιδέινωσης καιρού

Πορτοκαλί προειδοποίηση για την παραμονή των Χριστουγέννων εξέδωσε η ΕΜΥ με τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά να επεκτείνονται σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24/12 προς Πέμπτη 25/12 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τα Χριστούγεννα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Την Παρασκευή, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Το Σάββατο, αναμένονται λίγες στα ανατολικά και νότια αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νιτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφορ.

Τέλος, την Κυριακή ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

