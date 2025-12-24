Στο ρυθμό των γιορτών μπαίνουν και οι τράπεζες, με τις ημέρες λειτουργίας και τις αργίες για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να έχουν ήδη καθοριστεί.

Οι συναλλασσόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου, οπότε και οι τράπεζες θα παραμείνουν ανοιχτές.

Ωστόσο, οι πύλες των υποκαταστημάτων των τραπεζών θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό κατά το διήμερο των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου (Σύναξη της Θεοτόκου). Μετά το πέρας των αργιών, οι τράπεζες θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου.

Ανάλογο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και την επόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όμως θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου. Θα είναι ανοιχτές ωστόσο την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.

Τελευταία τραπεζική αργία της εορταστικής περιόδου είναι η Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων.

Υπενθυμίζεται ότι για το διάστημα των αργιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω των συστημάτων e-banking, mobile banking και των ΑΤΜ, ωστόσο οι εκτελέσεις εμβασμάτων προς άλλες τράπεζες ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις λόγω των επίσημων διατραπεζικών αργιών.