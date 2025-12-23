Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε χρόνο την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπαχθούν. Η επιλογή αυτή επηρεάζει άμεσα τόσο το ύψος των εισφορών όσο και τη μελλοντική σύνταξη.
Ασφαλιστική κατηγορία
Για κάποιον με 40 έτη ασφάλισης, η τελική σύνταξη διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία που έχει επιλέξει σε βάθος χρόνου, καθώς ο υπολογισμός δεν βασίζεται στις εισφορές της τελευταίας πενταετίας, αλλά στον μέσο όρο των εισφορών από το 2002 και μετά.
Η κομβική ημερομηνία
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται έως 31/1/2026, ημερομηνία έως την οποία μπορεί να γίνει η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας μέσω ΕΦΚΑ. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια κατηγορία δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Σημαντικό είναι επίσης ότι η κατηγορία που επιλέγεται τον Ιανουάριο είναι εκείνη που λαμβάνεται υπόψη και για την εξαγορά πλασματικών ετών.
Ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και έκανε τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Ελεύθεροι επαγγελματίες & αυτοαπασχολούμενοι (κύρια ασφάλιση)
Κατηγορία Μηνιαία εισφορά (€) Εισφορά μετά την αύξηση (€) Σύνταξη με 40 έτη (€)
1η 244,65 250,53 890
2η 293,59 300,64 978
3η 351,84 360,28 1.123
4η 422,90 433,05 1.300
5η 506,78 518,95 1.515
6η 659,39 675,21 1.895
Επικουρική ασφάλιση
Κατηγορία Εισφορά (€) Εισφορά μετά την αύξηση (€)
1η 45,43 46,52
2η 54,76 56,07
3η 65,25 66,81
Αγρότες (ΟΓΑ)
Κατηγορία Εισφορά (€) Εισφορά μετά την αύξηση (€)
1η 145,63 149,13
2η 174,74 178,93
3η 209,69 214,72
4η 251,63 257,67
5η 302,90 310,17
6η 394,94 404,43