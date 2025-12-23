Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε χρόνο την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπαχθούν. Η επιλογή αυτή επηρεάζει άμεσα τόσο το ύψος των εισφορών όσο και τη μελλοντική σύνταξη.

Ασφαλιστική κατηγορία

Για κάποιον με 40 έτη ασφάλισης, η τελική σύνταξη διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία που έχει επιλέξει σε βάθος χρόνου, καθώς ο υπολογισμός δεν βασίζεται στις εισφορές της τελευταίας πενταετίας, αλλά στον μέσο όρο των εισφορών από το 2002 και μετά.

Η κομβική ημερομηνία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται έως 31/1/2026, ημερομηνία έως την οποία μπορεί να γίνει η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας μέσω ΕΦΚΑ. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια κατηγορία δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Σημαντικό είναι επίσης ότι η κατηγορία που επιλέγεται τον Ιανουάριο είναι εκείνη που λαμβάνεται υπόψη και για την εξαγορά πλασματικών ετών.

Ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και έκανε τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες & αυτοαπασχολούμενοι (κύρια ασφάλιση)

Κατηγορία Μηνιαία εισφορά (€) Εισφορά μετά την αύξηση (€) Σύνταξη με 40 έτη (€)

1η 244,65 250,53 890

2η 293,59 300,64 978

3η 351,84 360,28 1.123

4η 422,90 433,05 1.300

5η 506,78 518,95 1.515

6η 659,39 675,21 1.895

Επικουρική ασφάλιση

Κατηγορία Εισφορά (€) Εισφορά μετά την αύξηση (€)

1η 45,43 46,52

2η 54,76 56,07

3η 65,25 66,81

Αγρότες (ΟΓΑ)

Κατηγορία Εισφορά (€) Εισφορά μετά την αύξηση (€)

1η 145,63 149,13

2η 174,74 178,93

3η 209,69 214,72

4η 251,63 257,67

5η 302,90 310,17

6η 394,94 404,43