Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το ελβετικό φράγκο. Πρόκειται για την ρύθμιση που αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του τη τελευταία μέρα της συζήτησης του προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε πει πως «κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες».

Μεταξύ άλλων η διάταξη προβλέπει τη μετατροπή των υποχρεώσεων σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, «κούρεμα» από 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.

Αναλυτικά η τροπολογία

Υπενθυμίζεται ότι νομοθετική ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, την πέμπτη ημέρα της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Οπως είπε ο πρωθυπουργός, «σε συνεννόηση με του υπουργείο Οικονομικών, κλείνουμε έναν ακόμη λογαριασμό από το παρελθόν, που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Τις επόμενες μέρες έρχεται διάταξη με την οποία αυτές οι υποχρεώσεις μετατρέπονται σε ευρώ με χαμηλό σταθερό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, επιμήκυνση αποπληρωμής έως 5 χρόνια. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες και οι δανειολήπτες ελαφρύνονται».