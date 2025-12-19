Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του, ο πρόεδρος της διαρκούς επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, αντέδρασε έντονα, διότι απουσιάζει ο υπουργός Νίκος Δένδιας από τη συζήτηση, παρότι σήμερα συμμετέχουν και φορείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καιρίδης θεώρησε απαράδεκτο ότι απουσιάζει ο αρμόδιος υπουργός και ζήτησε εξηγήσεις. Με την άποψη αυτή συντάχθηκαν σύσσωμα τα μέλη της αντιπολίτευσης, συμφωνώντας ότι θα έπρεπε να είναι εκεί ο υπουργός.

Η υφυπουργός, κύριος Δαβάκης, προσπάθησε να υπερασπιστεί τον υπουργό, λέγοντας προς το προεδρείο «σας ανακαλώ σε τάξη». Έντονα αντέδρασε ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας «δεν μπορείτε κύριε υφυπουργε να ανακαλείτε στη τάξη τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής μέσα στη Βουλή. Δεν είστε στο Πεντάγωνο». «Μην υποβαθμίζετε το Πεντάγωνο», απάντησε ο κ. Δαβάκης με τον κύριο Μάντζο να λέει, «εσείς το υποβαθμίζετε. Με τη νομοθεσία που προτείνετε».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός έλαβε τον λόγο και σήκωσε το γάντι απέναντι στον Δημήτρη Καιρίδη. Έκανε λόγο για προκατάληψη απέναντι του από τον πρόεδρο της επιτροπής, λέγοντας «με ρωτήσατε με ύφος εκνευρισμένο, πού είναι ο υπουργός», ενώ στη συνέχεια είπε πως «ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη;». Και συνέχισε: «Λυπούμαι για την θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με τη στάση σας, σα να έγινε κάτι που δεν ξανασυναντήσατε. Σε πρόσφατο νομοσχέδιο, πάλι εγώ αντικατέστησα τον υπουργό. Αυτό αδικεί και τους αρχηγούς που είναι παρόντες». Στη συνέχεια, σχολίασε και τον κ. Μάντζο λέγοντας, «να εκφράσω τη λύπη μου προς τον κύριο Μάντζο, που είπε ”δεν είναι Πεντάγωνο”. Το Πεντάγωνο είναι διοικητική μηχανή που ζηλεύουν πολλές διοικητικές μηχανές».

Τον λόγο πήρε ξανά ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, υπογραμμίζοντας ότι «η αναφορά ηταν σε εσάς και το ύφος της επίκρισης, αλλά και ο τρόπους που ανακαλέσατε σε τάξη το προεδρείο. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να το ζητά αυτό μέσα στη Βουλή», πρόσθεσε, επικαλούμενος άρθρα του Κανονισμού της Βουλής. Υπογράμμισε δε τον σεβασμό και την τιμή του προς το στράτευμα.

Ο Δημήτρης Καιρίδης, σε ήπιους τόνους, τόνισε πως «είναι προφανές ότι δεν είναι τίποτα αντικανονικό ή ενάντια στον κανονισμό της Βουλής να εκπροσωπείται από τον υφυπουργό, είναι σύνηθες και το κάνει με επάρκεια. Ωστόσο, είναι εξίσου προφανές ότι λόγω της πολυπλοκότητας του νομοσχεδίου θα έπρεπε να έχει γίνει εκτενέστερη συζήτηση. Επειδή δεν είστε στη Διάσκεψη των Προέδρων, αυτός ήταν ο προγραμματισμός, να γίνουν όλα όπως πρέπει και να γίνει εις βάθος συζήτηση».

Για τον κύριο Δένδια ο πρόεδρος της επιτροπής πρόσθεσε, «είναι βαρύ το πρόγραμμα του, αλλά καλό θα ήταν να ήταν εδώ κύριε Δαβάκη. Θα είναι εδώ στη δεύτερη ανάγνωση, μετα τα Χριστούγεννα και στην Ολομέλεια, με τον διάλογο που αρμόζει σε αυτό το κρίσιμο νομοσχέδιο».