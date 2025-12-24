Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πότε και πώς ξεκίνησε η χριστουγεννιάτικη ανταλλαγή δώρων στα τυφλά και πώς το Secret Santa επιβιώνει μέχρι σήμερα. Ποια είναι τα πιο αστεία και άσχημα δώρα στην ιστορία του θεσμού;

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Secret Santa: Η ιστορία και τα ευτράπελα «αυτής της μάστιγας»», θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:44 Πότε και από πού ξεκίνησε ο θεσμός του Secret Santa.

4:40 Η διαδικασία και οι «κανόνες» του σύγχρονου Secret Santa.

6:30 Τα do’s και τα don’ts του Secret Santa.

7:28 Μερικές περιπτώσεις άσχημων δώρων κατά τη χριστουγεννιάτικη ανταλλαγή.

