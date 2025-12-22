Ακόμη πιο… λαμπερός γίνεται ο χρυσός καθώς οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τα στοιχήματα για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ ώθησαν το πολύτιμο μέταλλο σε ιστορικό υψηλό, την καλύτερη ετήσια απόδοση εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η τιμή του χρυσού αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1,5%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4.381 δολαρίων ανά ουγγιά που σημειώθηκε τον Οκτώβριο. Οι traders στοιχηματίζουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια δύο φορές το 2026, μετά από μια σειρά οικονομικών δεδομένων την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει μια χαλαρότερη νομισματική πολιτική. Τα χαμηλότερα επιτόκια είναι συνήθως ο ούριος άνεμος για τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους, σημειώνει το Bloomberg.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επίσης ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού και του ασημιού ως καταφυγίου. Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τον πετρελαϊκό αποκλεισμό κατά της Βενεζουέλας, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ενώ η Ουκρανία επιτέθηκε σε ένα πετρελαιοφόρο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα, δηλαδή πέραν της Μαύρης Θάλασσας, για πρώτη φορά.

Τα δύο πολύτιμα μέταλλα οδεύουν προς τα ισχυρότερα ετήσια κέρδη τους από το 1979. Ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά περίπου δύο τρίτα, υποστηριζόμενος από τις αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και τις εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από χρυσά νομίσματα. Οι επιθετικές κινήσεις του Τραμπ για την αναμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου, και οι απειλές του για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, έδωσαν ώθηση στο καυτό ράλι νωρίτερα φέτος.

Ο χρυσός, τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα

Οι επενδυτές έχουν επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άνοδο του χρυσού, εν μέρει λόγω του λεγόμενου debasement trade – μιας υποχώρησης από τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα στα οποία είναι εκφρασμένα, λόγω φόβων ότι η αξία τους θα διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των αυξανόμενων επιπέδων χρέους.

Τα ETF (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) που υποστηρίζονται από χρυσό έχουν δει τις εισροές να αυξάνονται για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού δείχνουν ότι οι συνολικές συμμετοχές σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν αυξηθεί κάθε μήνα φέτος εκτός από τον Μάιο.

«Το σημερινό ράλι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρώιμη τοποθέτηση γύρω από τις προσδοκίες μείωσης των επιτοκίων από την Fed, ενισχυμένες από τη μειωμένη ρευστότητα στο τέλος του έτους», εξήγησε στο Bloomberg η Ντιλίν Γου, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone Group Ltd. Η υποτονική αύξηση των θέσεων εργασίας και ο χαμηλότερος από τον αναμενόμενο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο υποστήριξαν την αφήγηση για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, είπε.

Άλλα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν επίσης άνοδο. Το ασήμι σημείωσε άνοδο έως και 3,4% — φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ λίγο κάτω από τα 70 δολάρια ανά ουγγιά — ενώ το παλλάδιο εκτινάχθηκε κατά 5%. Η πλατίνα αυξήθηκε για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση και διαπραγματεύτηκε πάνω από τα 2.000 δολάρια για πρώτη φορά από το 2008.

Ο χρυσός ανέκαμψε γρήγορα μετά από μια υποχώρηση από την κορύφωσή του τον Οκτώβριο, όταν το ράλι θεωρήθηκε υπερβολικό, και τώρα είναι σε θέση να μεταφέρει αυτά τα κέρδη και το επόμενο έτος. Η Goldman Sachs Group είναι μεταξύ αρκετών τραπεζών που προβλέπουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2026, εκδίδοντας ένα βασικό σενάριο 4.900 δολαρίων ανά ουγγιά με ανοδικούς κινδύνους. Οι επενδυτές σε ETF, ανέφερε, αρχίζουν να ανταγωνίζονται τις κεντρικές τράπεζες για περιορισμένη φυσική προσφορά.

Ανθεκτικότητα ζήτησης

Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, η φυσική ζήτηση και η γεωπολιτική αντιστάθμιση κινδύνου ήταν «μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα σημεία αναφοράς, ενώ η πολιτική της Fed και τα πραγματικά επιτόκια συνεχίζουν να οδηγούν σε κυκλικές διακυμάνσεις», σύμφωνα με την Γου της Pepperstone. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά χρυσού, όπως οι εκδότες stablecoin όπως η Tether και ορισμένα εταιρικά τμήματα θησαυροφυλακίου, δημιουργούσαν μια «ευρύτερη κεφαλαιακή βάση» που «προσθέτει ανθεκτικότητα στη ζήτηση», ανέφερε σε σημείωμα.

Η πρόσφατη άνοδος του αργύρου έχει ενισχυθεί από κερδοσκοπικές εισροές και παρατεταμένες διαταραχές της προσφοράς σε μεγάλους κόμβους συναλλαγών μετά από μια ιστορική σύντομη συμπίεση τον Οκτώβριο. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργύρου στη Σαγκάη αυξήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε επίπεδα κοντά σε αυτά που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης πριν από μερικούς μήνες.

Η πλατίνα — η οποία έχει σημειώσει άνοδο περίπου 125% φέτος — έχει αυξηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα τις τελευταίες ημέρες, καθώς η αγορά του Λονδίνου δείχνει σημάδια σύσφιξης. Οι τράπεζες αποθηκεύουν περισσότερο μέταλλο στις ΗΠΑ για να ασφαλιστούν έναντι του κινδύνου δασμών, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα ήταν ισχυρές καθώς αυξάνεται η ζήτηση και τα συμβόλαια αρχίζουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Guangzhou.

Η τιμή spot χρυσού αυξήθηκε κατά 1,5% στα 4.404,12 δολάρια ανά ουγγιά στις 1:49 μ.μ. στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,5% στα 68,85 δολάρια. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο 4% και το παλλάδιο 4,4%. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,1%.

ΠΗΓΗ: ot.gr