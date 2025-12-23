Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα, ότι σκότωσαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στα διεθνή ύδατα στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μια από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκο-εμπορίου στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

Το νέο αμερικανικό πλήγμα στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων τους για την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης.

Η ανάρτηση περιλάμβανε και βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.