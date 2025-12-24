Στις γιορτινές μέρες σε ποιον δεν αρέσουν τα πυροτεχνήματα, που δίνουν εορταστικό και χαρμόσυνο τόνο στις άγιες ημέρες.

Ομως κάτι που δεν έχουμε σκεφθεί, είναι πως τα πυροτεχνήματα με τον εκκωφαντικό θόρυβο που κάνουν και την αιφνίδια φασαρία τους, προκαλούν τεράστιο πανικό σε πουλιά και ζώα, προκαλούν τραυματισμούς σε χιλιάδες ζώα και βασανιστικό θάνατο σε χιλιάδες πουλιά.

Γι αυτό η Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων και πολλές οργανώσεις για την προστασία ζώων και πτηνών, κάνουν έκκληση, εκπέμπουν sos σε όλους τους δήμους, αλλά και τους πολίτες να αποφύγουν τα θορυβώδη πυροτεχνήματα και να χρησιμοποιούν αθόρυβα πυροτεχνήματα, που δεν προκαλούν θανάτους και τραυματισμούς σε ζώα και πουλιά και παράλληλα δεν στερούν όλους μας από την απόλαυση της γιορταστικής διάθεσης που διαθέτουν.

Η πρωτοβουλία για αθόρυβα πυροτεχνήματα γνωστοποιήθηκε με έγγραφο σε 332 δήμους σε όλη τη χώρα και πέραν της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων και της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας των Ζώων στηρίζεται από οργανώσεις όπως η Πανελλήνια Φιλοζωϊκή Ομοσπονίδα, η Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία Ελλάδος, η ΑΝΙΜΑ η WWF Eλλάς και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και άλλες.

Το σύνθημα τους είναι «Κάνουμε τις γιορτές χωρίς τρόμο, για να γιορτάσουμε όλοι άφοβα».