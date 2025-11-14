Η έννοια του Y2K, στα τέλη του 1999, ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Αναφερόταν στον φόβο ότι τα συστήματα υπολογιστών σε όλο τον κόσμο, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούσαν δύο ψηφία για να αναπαραστήσουν το έτος (όπως το «99» για το 1999), θα καταρρεύσουν την 1η Ιανουαρίου 2000 — καθώς τα συστήματα, μεταβαίνοντας από το «99» στο «00», θα θεωρούσαν το «00» ως έτος 1900 και όχι 2000. Δεδομένου ότι οι τράπεζες, η διανομή νερού και ακόμα και οι πυρηνικοί κώδικες ελέγχονταν από υπολογιστές, ο φόβος ήταν ότι η παγκόσμια υποδομή θα κατέρρεε. Κάποιοι μάλιστα αποθήκευσαν τρόφιμα και τράβηξαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους, φοβούμενοι ότι μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου 1999 δε θα είχαν πρόσβαση στα χρήματά τους.

Όμως, όλα αυτά αποδείχθηκαν αβάσιμα. Η τεχνολογία άντεξε, τα συστήματα αεροπλοΐας λειτούργησαν, οι τράπεζες δε «σβήστηκαν» και ο πλανήτης παρέμεινε συνδεδεμένος. 25 χρόνια μετά, το Y2K μοιάζει σχεδόν… αναλογικό. Μια κρίση μιας άλλης, πιο αργής εποχής, όπου η καλωδιακή τηλεόραση αναπτυσσόταν, τα κινητά με flip και βομβητές ήταν η αιχμή της τεχνολογίας. Και τότε, οι ομάδες του NBA παίζανε ακόμα «inside-out», με την μπάλα να πηγαίνει στους ψηλούς που αποφάσιζαν τι θα συμβεί, ενώ 10 παίκτες μάχονταν μέσα στο καλάθι.

Σήμερα; Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Athletic, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά. Το σύγχρονο NBA υπερβαίνει την ψηφιακή εποχή και το 4K. Είναι ένα παιχνίδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έπαιζαν οι Lakers, κατά την τριετία 2000-2002. Οι τρίποντες προσπάθειες κυριαρχούν σχεδόν κάθε βράδυ, αλλά παράλληλα υπάρχουν παίκτες πιο ταλαντούχοι και πιο ευέλικτοι από ποτέ, που επαναπροσδιορίζουν το παιχνίδι σε κάθε θέση.

Ποιοι λείπουν από τη λίστα και γιατί

Γι’ αυτό και η προσπάθεια να καταρτιστεί μια λίστα με τους 25 κορυφαίους παίκτες της πρώτης 25ετίας του 21ου αιώνα είναι προκλητική. Το παιχνίδι σήμερα είναι τόσο διαφορετικό από εκείνο πριν 25 χρόνια, που η σύγκριση μοιάζει με το να συγκρίνουμε τον Johnny Carson με τον Josh Johnson: ίδιο επάγγελμα, αλλά διαφορετικές εποχές.

Στη λίστα μας, θα παρατηρήσετε απουσίες που ίσως σας εκπλήξουν. Ο Joel Embiid, ο Tracy McGrady και ο Damian Lillard δεν μπήκαν στους 25. Λήφθηκαν υπόψη, αλλά δε συγκέντρωσαν αρκετές ψήφους. Αυτό όμως αναδεικνύει την ποιότητα και το βάθος των τελευταίων 25 χρόνων.

Η λίστα αντικατοπτρίζει τη μεταμόρφωση του παιχνιδιού. Υπάρχουν ακόμα ψηλοί, που κυριαρχούν κοντά στο καλάθι, όπως παλιά, αλλά και guards και wings, που έχουν αλλάξει για πάντα τη γεωμετρία του παιχνιδιού, με το εύρος και την ακρίβειά τους. Επιπλέον, αντανακλά τον παγκόσμιο χαρακτήρα του σημερινού NBA: Καναδάς, Σλοβενία, Σερβία, Ελλάδα, Γερμανία και Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι έχουν εκπροσώπηση. Ο συνδυασμός ταλέντου και νέων φιλοσοφιών για spacing, σουτ και, κατά ένα μέρος, άμυνα, έχει δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές — με πολλές ακόμα να έρχονται.

Σημείωση συντακτών: Η λίστα καταρτίστηκε από 43 συντάκτες, podcasters και editors που έδωσαν κάθε ένας τις 25 προτιμήσεις του. Η βαθμολογία έγινε με σύστημα 25-1 για κάθε ψήφο (25 πόντοι για την πρώτη θέση, 1 για τη 25η). Όλες οι στατιστικές ξεκινούν από τη σεζόν 2000-01, με τα επιτεύγματα πριν από αυτή τη σεζόν να αναφέρονται ξεχωριστά.

