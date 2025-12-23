Κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και τον Άδωνι Γεωργιάδη ξέσπασε τις τελευταίες ώρες. Αφορμή στάθηκε το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας σχετικά με τη διαμάχη του κ. Πλακιά με την Μαρία Καρυστιανού.

Ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε για την επίθεση που εξαπέλυσε στην Κυβέρνηση η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών και ανέφερε το όνομα του κ. Πλακιά. «Εδώ έχουμε ένα κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο κάποιος να έλεγξε το tweet και να είπε “πάω να ελέγξω τι λέει”; Δηλαδή αυτό σημαίνει κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον Πλακιά. Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς από τον νόμο στην Ελλάδα;» τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός.

Η συγκεκριμένη τοποθέτησή του δεν έμεινε αναπάντητη από τον Νίκο Πλακιά, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία κόντρα με την Μαρία Καρυστιανού και επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Άκουσα τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει σε μια συνέντευξη του να τα βρούμε εγώ με την Μαρία Καρυστιανού αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα. Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμμία κόντρα.

Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα από ότι μας χωρίζουν. Τώρα για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ότι καλύτερο για εσάς .

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλε βιβλιοπώλη» έγραψε σε ανάρτησή του.